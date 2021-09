ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό με λάσο κατά Αϊτινών μεταναστών στο Τέξας

Φωτογραφίες που δείχνουν έφιππους συνοριοφύλακες να κυνηγούν με «λάσο» παράτυπους Αϊτινούς μετανάστες κοντά στη μεθοριακή πόλη Ντελ Ρίο του Τέξας προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, με το επιτελείο του προέδρου Τζο Μπάιντεν να ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι μετανάστες πλένονταν στον Ρίο Γκράντε ή προσπαθούσαν να διασχίσουν τον ποταμό αναζητώντας τρόφιμα στο Μεξικό για να τα φέρουν στην οικογένειά τους που είχε μείνει στο αμερικανικό έδαφος, δήλωσε ο φωτογράφος που δημοσίευσε το ντοκουμέντο, ο Πολ Ράτγε.

Ξαφνικά πέντε ή έξι έφιπποι συνοριοφύλακες έφτασαν στο σημείο και τους ζήτησαν να επιστρέψουν στο Μεξικό. «Η κατάσταση ήταν τεταμένη και οι μετανάστες άρχισαν να τρέχουν για να τους αποφύγουν», διηγήθηκε. «Ένας από τους πράκτορες άρπαξε έναν άνδρα από το μπλουζάκι. Δεν πιστεύω ότι τραυματίστηκε».

The White House criticized the use of horse reins to threaten Haitian migrants after images circulated of a U.S. border guard on horseback charging at migrants near a riverside camp in Texas https://t.co/haaPik7EP9 1/5 pic.twitter.com/gS1Fz7QoTz