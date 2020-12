ΗΠΑ: Άντ. Φάουτσι και κορυφαίοι υγειονομικοί αξιωματούχοι έκαναν το εμβόλιο της Moderna

Ο επικεφαλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ Άντονι Φάουτσι έκανε σήμερα το εμβόλιο που ανέπτυξε η Moderna κατά του κορονοϊού μαζί με άλλους κορυφαίους υγειονομικούς αξιωματούχους της χώρας.

Ο Φάουτσι μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άλεξ Αζάρ, τον Φράνσις Κόλλινς επικεφαλής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας και δέκα ακόμα υψηλόβαθμους αξιωματούχους έλαβαν το σκεύασμα Moderna.

Μιλώντας πριν τον εμβολιασμό ο Φάουτσι είπε: "Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το αποκορύφωμα των ετών έρευνας που οδήγησε σε ένα φαινόμενο που είναι άνευ προηγουμένου. Για έναν ιό που περιγράφηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, έχουμε εμβόλιο λιγότερο από ένα χρόνο μετά".

Ahead of receiving his #coronavirus #vaccine , Dr. Anthony Fauci, head of @NIAIDNews , says it's an "honor" to be part of the #COVID19 research process: "What we're seeing now is the culmination of years of research which have led to a phenomenon that has truly been unprecedented" pic.twitter.com/L1enc24Pnr

Dr. Fauci gets the vaccine: ’I feel extreme confidence in the safety and the efficacy of this vaccine, and I want to encourage everyone who has the opportunity to get vaccinated, so we can have a vail of protection in this country that would end this pandemic’ pic.twitter.com/PCV971hPXK