ΗΠΑ: Ανακοινώθηκαν οι νέες κυρώσεις κατά των μελών της ρωσικής Δούμας και 40 αμυντικών εταιρειών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, στοχεύοντας δεκάδες ρωσικές αμυντικές εταιρίες, φυσικά πρόσωπα, 338 μέλη και Ρώσους αξιωματούχους του ρωσικού κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας καθώς η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε επίσης οδηγία στην ιστοσελίδα του προειδοποιώντας ότι στις συναλλαγές που έχουν σχέση με χρυσό και που εμπλέκουν τη Ρωσία μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις από τις αμερικανικές αρχές σε μια κίνηση που αποσκοπεί να σταματήσει τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις.

