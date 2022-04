ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν τον διορισμό νέας πρέσβειρας στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να διορίσει μια νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν περί μιας σταδιακής επιστροφής των Αμερικανών διπλωματών στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο.

Η Μπρίτζετ Μπρινκ, που διατελεί αυτή τη στιγμή πρέσβειρα της Σλοβακίας, «πέρασε 25 χρόνια καριέρας στους διπλωματικούς κόλπους, επικεντρωμένη στην προώθηση των αμερικανικών πολιτικών στην Ευρώπη και την Ευρασία», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ένα δελτίο τύπου.

Το διπλωματικό πόστο στην Ουκρανία διευθύνεται από το 2019 από επιτετραμμένους.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Κίεβο, χθες, μαζί με τον επικεφαλής του Πενταγώνου Λόιντ Όστιν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ο Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται να διορίσει αυτήν τη διπλωμάτη καριέρας.

Ο διορισμός της θα πρέπει να εγκριθεί από την αμερικανική Γερουσία.

Ο Μπλίνκεν ανακοίνωσε, επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, την επιστροφή μιας διπλωματικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ουκρανία με πολύ σταδιακό τρόπο, με τις ΗΠΑ να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν ήδη ανοίξει τις πρεσβείες τους στο Κίεβο.

