ΗΠΑ: Αναφορές για πολλούς τραυματίες από πυροβολισμούς στην Βαλτιμόρη

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς την Τετάρτη στη βορειοδυτική Βαλτιμόρη, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή των λεωφόρων Park Heights και Shirley για πυροβολισμούς.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Λίντσεϊ Έλντριτζ είπε ότι υπάρχουν πολλά θύματα, αλλά δεν έδωσε αμέσως πρόσθετες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων και την έκταση των τραυματισμών τους.

H αστυνομία της Βαλτιμόρης ανάρτησε στο Twitter ότι αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σημείο και ότι υπήρξαν θύματα, στη διασταύρωση της λεωφόρου Park Heights και της λεωφόρου Shirley γύρω στις 12.24 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW