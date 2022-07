ΗΠΑ: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω έλλειψης προσωπικού στα αεροδρόμια

Οι Αμερικανοί που κατευθύνονται στα αεροδρόμια για να ταξιδέψουν με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου κινδυνεύουν να βρεθούν προ εκπλήξεως καθώς οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ακυρώσει εκατοντάδες πτήσεις σήμερα, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, τοπική ώρα, είχαν ήδη ακυρωθεί σχεδόν 600 πτήσεις, ενώ σε περισσότερες από 2.100 άλλες παρατηρούνταν καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα flightaware.com.

Η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη την προηγούμενη μέρα: την Παρασκευή ακυρώθηκαν 3.060 πτήσεις και καταγράφηκαν 8.000 καθυστερήσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ απασχολούν σήμερα 15% λιγότερο προσωπικό σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία της Covid-19 και δυσκολεύονται να διαχειριστούν τη μαζική επιστροφή των επιβατών στα αεροπλάνα τους.

Οι εταιρείες του κλάδου λένε ότι εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος, εντείνοντας τις εκστρατείες πρόσληψης πιλότων και άλλων κατηγοριών προσωπικού και μειώνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για τους επιβάτες.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Πιτ Μπάτιτζιτζ υπενθύμισε στους επιβάτες μέσω Twitter το Σάββατο ότι δικαιούνται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης τους.

Flight canceled? You are entitled to a prompt refund.



Learn more about your rights at our Consumer Protection site. https://t.co/SuUOobh3St