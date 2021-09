ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε σε κτίριο στο Κονέκτικατ

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη το πρωί της Πέμπτης στο βιομηχανικό κτίριο «Trumpf Inc». στην Κωμόπολη Φάρμινγκτον, λίγο μετά την απογείωση από το κοντινό αεροδρόμιο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς ξέσπασε φωτιά στο κτίριο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις επιβάτες στον αεροσκάφος.

Παράλληλα, η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Στις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται μαύρος καπνός να βγαίνει από το σημείο συντριβής, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά.

VIDEO: Chad W. sent in this video of a plane that crashed into the Trumpf building in #Farmington . We have a crew on the scene and will bring you updates as they become available https://t.co/P4hszqUcRC pic.twitter.com/4jOrEB7w9I



Η τοπική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα αεροπλάνο έπεσε σε κτήριο στο Hyde Road, αναφέροντας σε tweet ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται επί τόπου για να «εκκενώσουν άμεσα την περιοχή».

We are responding to a plane crash into a building at 111 Hyde Rd. Media can stage at the intersection of New Britain Ave and Hyde Rd for now. Any updates will be on our Twitter page. Please avoid the area so emergency crews can evacuate the immediate area.