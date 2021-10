ΗΠΑ: 2 νεκροί και 4 τραυματίες από πυρά σε εμπορικό κέντρο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυρά σε εμπορικό κέντρο στην Μπόιζ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η τοπική αστυνομία.

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος κατά τα φαινόμενα δεν είχε συνεργούς, συνελήφθη και ο κίνδυνος έχει πλέον περάσει για τον πληθυσμό, επισήμανε ο Ράιαν Λι, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Μπόιζ –την πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της πολιτείας Άινταχο–, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον κ. Λι, αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν περί τις 13:50 (τοπική ώρα· 22:50 ώρα Ελλάδας) ότι ακούστηκαν πυρά σε εμπορικό κέντρο στην Μπόιζ και ότι «τουλάχιστον ένας άνθρωπος χτυπήθηκε» από σφαίρες.

Όταν έφθασαν επιτόπου, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυρών με τον ύποπτο. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

«Δεν είμαστε στ’ αλήθεια σε θέση σε αυτό το στάδιο να αναφερθούμε στο οποιοδήποτε κίνητρο» του υπόπτου, σημείωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, κρίνοντας πως «πραγματικά είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε υποθέσεις».

BREAKING: At least two people killed after reported shooting at mall in Boise, Idaho, authorities say. https://t.co/6v71m30vs0 pic.twitter.com/jndfUTmsMC