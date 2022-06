Ιορδανία: 13 νεκροί από διαρροή χλωρίου στο λιμάνι της Άκαμπα

Η κατάσταση είναι σήμερα υπό έλεγχο στο λιμάνι της Άκαμπα, στην Ιορδανία, μία ημέρα αφού 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πτώσης ενός βυτίου μεταφοράς από το οποίο διέφυγε χλώριο, ένα τοξικό αέριο.

Η Άκαμπα, ένα από τα κύρια λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, είναι το μοναδικό λιμάνι της Ιορδανίας, από το οποίο γίνονται οι περισσότερες ιορδανικές εισαγωγές και εξαγωγές. Η Άκαμπα είναι επίσης ένα σημαντικό θέρετρο.

«Η κατάσταση στην Άκαμπα είναι πλέον υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπίσερ αλ-Χασάουνεχ.

Σύμφωνα με ένα τελευταίο επίσημο απολογισμό, 13 άνθρωποι, από τους οποίους οκτώ Ιορδανοί και τέσσερις Ασιάτες, έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και περισσότεροι από 250 τραυματίσθηκαν, από τους οποίους 123 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Ο αλ-Χασάουνεχ, ο οποίος μετέβη στο λιμάνι της Άκαμπα, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως δεν υπάρχουν φόβοι ότι το αέριο μπορεί να φθάσει σε κατοικημένες ζώνες. «Όμως αποφασίσαμε να απομονώσουμε τον τομέα για μερικές ώρες ακόμη» για προληπτικούς λόγους, πρόσθεσε.

