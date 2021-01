ΙΟΒΕ: Αναγκαία η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα

Η ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης της εκπαίδευσης και ενίσχυσης της βασικής επιστημονικής έρευνας, ώστε οι χώρες και οι κοινωνίες να μπορούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως αυτή που βιώνουμε με την πανδημία, ήταν το βασικό συμπέρασμα εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) με θέμα τον ρόλο της επιστήμης στην εποχή της πανδημίας.

Οι ομιλητές υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της έρευνας και την ανάγκη συστηματικής εμβάθυνσης στις επιστήμες, ενώ σημείωσαν ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα, που διαθέτει υψηλής εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό, ο τομέας της έρευνας μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση του ΙΟΒΕ συμμετείχαν, ο Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, Professor Emeritus of Cell Biology, Harvard Medical School και Collège de France, η Πηνελόπη Κουγιανού-Goldberg, Elihu Professor of Economics, Yale University και ο Δημήτρης Μπερτσιμάς, Boeing Professor of Operations Research and Associate Dean of Business Analytics, MIT. Τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, συντόνισε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Βέττας.

Ο καθηγητής Σπύρος Αρταβάνης - Τσάκωνας, υπογράμμισε ότι μπορεί να φτάσαμε γρήγορα στην παρασκευή εμβολίου για την αντιμετώπιση του κορονοϊου, ωστόσο αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αν δεν είχαν προηγηθεί πολλά χρόνια ερευνών, πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι επιστήμονες για να «φτάσουν» στο εμβόλιο.

Ο καθηγητής Δημήτρης Μπερτσιμάς σημείωσε ότι είναι σημαντική η μετάδοση των επιστημονικών γνώσεων ευρύτερα στην κοινωνία και υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή και επίμονη έρευνα. Σε ό,τι αφορά την πανδημία υπογράμμισε ότι σταδιακά οι επιπτώσεις θα αμβλυνθούν, ωστόσο δεν θα εξαλειφθεί εντελώς. O Covid 19 θα είναι μαζί μας, σημείωσε, προειδοποιώντας παράλληλα για την διεύρυνση των ανισοτήτων.

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Πηνελόπη Κουγιανού-Goldberg υπογράμμισε ότι κατά καιρούς είχε διατυπωθεί προβληματισμός για το κατά πόσο είναι χρήσιμο να εμβαθύνουμε σε ανώτερα μαθηματικά και πιο αφηρημένες επιστημονικές προσεγγίσεις, ωστόσο, στην τρέχουσα συγκυρία, τα μαθηματικά ήταν αυτά που μας βοήθησαν να κατανοήσουμε σε βάθος την απειλή της πανδημίας και να αντιδράσουμε σωστά και αποτελεσματικά.

Στην εκδήλωση συζητήθηκαν ακόμα θέματα χρηματοδότησης της έρευνας, της κατανομής των προτεραιοτήτων καθώς και τα εμπόδια που θέτει η γραφειοκρατία στην Ελλάδα στην χρηματοδότηση και την ανάπτυξη της έρευνας. Για την επόμενη ημέρα μετά την υγειονομική κρίση, η βασική εκτίμηση των ομιλητών ήταν ότι θα υπάρξει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη και πως πολλά πράγματα που άλλαξαν με την πανδημία στον τρόπο που δουλεύουμε και στον τρόπο που επικοινωνούμε, θα παγιωθούν στη ζωή μας.