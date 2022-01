Ινδία: Ασυνήθιστο κύμα ψύχους πλήττει το Νέο Δελχί

Ασυνήθιστο κύμα ψύχους πλήττει τις τελευταίες ημέρες το Νέο Δελχί προκαλώντας θανάτους μεταξύ των αστέγων της ινδικής μητρόπολης των 20 εκατομμυρίων κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτεύουσα της Ινδίας είναι συνηθισμένη σε ακραίες μετεωρολογικές διακυμάνσεις, με θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν τους 35 ή τους 40 βαθμούς Κελσίου, με καταρρακτώδεις βροχές και υψηλά επίπεδα ρύπων το φθινόπωρο. Εντούτοις ο άνεμος και η παγωμένη βροχή του φετινού Ιανουαρίου αποτελούν για πολλούς δοκιμασία.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, το Νέο Δελχί κατέγραψε την πιο κρύα ημέρα του Ιανουαρίου από το 2013 με μέγιστη θερμοκρασία 12,1 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή δέκα βαθμούς κάτω από τη φυσιολογική για την εποχή. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες άγγιξαν μερικές φορές το μηδέν και παρέμειναν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου για ημέρες.

Όπως επισημαίνεται, από την αρχή της χρονιάς, 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ψύχος στην πόλη, σύμφωνα με τον Σουνίλ Κουμάρ Αλέντια, μέλος μιας από τις κύριες οργανώσεις αρωγής των αστέγων της πρωτεύουσας. «Εξαιτίας αυτών των ακραίων θερμοκρασιών, πολλοί άνθρωποι που ζουν στο δρόμο πεθαίνουν», δήλωσε στο γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP.

