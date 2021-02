Ινδία: 7 νεκροί από κατάρρευση παγετώνα των Ιμαλαΐων - Αγνοούνται 125 άτομα

Περίπου 125 άνθρωποι αγνοούνται μετά από την κατάρρευση τμήματος ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων που παρέσυρε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, σήμερα στην Ινδία. Ο αριθμός αυτός των αγνοουμένων, μπορεί να αυξηθεί, όπως δήλωσε ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου Ουταραχάντ, στα βόρεια της χώρας. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση προκάλεσαν την εκκένωση χωριών που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο.

“Επτά πτώματα ανασύρθηκαν από την περιοχή της κατάρρευσης και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται,” δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τριβέντρα Σινγκ Ραουάτ, στην πρωτεύουσα του αναφερόμενου κρατιδίου, Ντεχραντούν.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του κρατιδίου Ουταραχάντ, όπου έλαβε χώρα το συμβάν, δήλωνε ότι «ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη», όμως εκφράζονται φόβοι ότι 100 έως 150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσε ο επικεφαλής του κρατιδίου Ουταραχάντ, όπου έλαβε χώρα το συμβάν.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε ένα τείχος από σκόνη, βράχια και νερό να κατεβαίνει σαν χιονοστιβάδα την κοιλάδα του ποταμού. «Ήρθε πολύ γρήγορα, δεν υπήρχε χρόνος να ειδοποιηθεί κανείς», είπε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς ο Σαντζάι Σινγκ Ράνα, ο οποίος ζει στα υψώματα του χωριού Ράινι. «Νόμισα πως θα παρασύρει ακόμη κι εμάς».

