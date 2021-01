Ίδια τακτική από Άγκυρα με δυο νέες NAVTEX

Δυο νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία το Σάββατο για να υποστηρίξει ότι οι δυο ελληνικές, από τον σταθμό του Ηρακλείου, για στρατιωτικές ασκήσεις είναι σε περιοχή «τουρκικής αρμοδιότητας για έκδοση NAVTEX». Ουσιαστικά η Άγκυρα διατηρεί την ίδια τακτική, σα να πρόκειται για περιοχή της αρμοδιότητάς της.

Σχετικά με την έκδοση των νέων NAVTEX, η ανακοίνωση του σταθμού της Αττάλειας προβλέπει τα παρακάτω:

·TURNHOS N/W : 0002/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-01-2021 15:29)

TURNHOS N/W : 0002/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA46-829/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 08 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N - 028 05.00 E

34 40.00 N - 029 20.00 E

34 10.00 N - 029 20.00 E

34 10.00 N - 028 05.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 081100Z JAN 21.

·TURNHOS N/W : 0001/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 02-01-2021 15:28)

TURNHOS N/W : 0001/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA45-828/20 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 04 JAN 21 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N - 026 35.00 E

34 40.00 N - 027 30.00 E

34 10.00 N - 027 30.00 E

34 10.00 N - 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

3.CANCEL THIS MESSAGE 041100Z JAN 21.

