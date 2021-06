Η Warply αναδείχτηκε «Loyalty Agency of the year» για 2η συνεχή χρονιά

Η Warply αναδείχθηκε “Loyalty Agency of the Year” για 2η συνεχόμενη χρονιά στον ετήσιο θεσμό «Loyalty Awards», επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση ως την κορυφαία εταιρεία στα Προγράμματα Πιστότητας και επιβράβευσης, με τις στρατηγικές λύσεις και υπηρεσίες που παρείχε σε επίπεδο τεχνικής υποδομής, marketing CRM και σχεδιασμό στρατηγικής.

Συνολικά, η Warply απέσπασε 30 βραβεία για έργα της και αναδείχθηκε Loyalty Agency of the Year ενώ έλαβε και το βραβείο Loyalty Brand of the year για το Visit Greece App! Μάλιστα, η υποψηφιότητα με τίτλο Visit Greece App συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της ενότητας, κερδίζοντας Platinum βραβείο της Ενότητας "Best in Loyalty & Engagement".

Αξιοσημείωτη ήταν και η υποψηφιότητα για το πρόγραμμα loyalty ΓΕΡΜΑΝΟΣ που κατέκτησε βραβείο Platinum στην Ενότητα "Best Use of Digital Technology" για το πρωτοποριακό loyalty πρόγραμμα που σχεδίασε και διαχειρίζεται η Warply για τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ και μετρά ήδη χιλιάδες ενεργούς χρήστες.

Η Warply κέρδισε συνολικά 30 βραβεία για τους πελάτης της: Anytime, ΕΚΟ (Ελληνικά Πετρέλαια), Epistrofi (Eurobank), Visit Greece (EOT), go4more (Εθνική Τράπεζα), Pernod Recard, e-katanalotis (Υπουργείο Ανάπτυξης).

Η κα Μαρία Πάτση, General Manager στη Warply, σημειώνει: «Για 2η συνεχόμενη χρονιά, η Warply αναδείχτηκε ως η κορυφαία εταιρεία Loyalty ενώ κερδίσαμε και τον τίτλο “Loyalty Brand of The Year” – οι σημαντικές διακρίσεις αποτελούν το επιστέγασμα της εμπιστοσύνης των συνεργατών μας αλλά και της συνεχούς προσπάθειας της ομάδας μας για καινοτόμες λύσεις».