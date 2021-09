Η υπηρεσία της Gaming Brotherhood που φέρνει τα videos στα e-shops

Με στόχο τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας παραγωγής video για e- shop, ώστε να είναι προσιτό για όλους οικονομικά και τεχνικά, η Gaming Brotherhood δημιούργησε την υπηρεσία e-commerce video.

Μια Β2Β Software-as-a-Service (SaaS) online πλατφόρμα, στην οποία οι marketers και οι e-commerce managers μπορούν να δημιουργήσουν videos των προϊόντων που πωλούν στα e-shop τους, με εύκολο και γρήγορο τρόπο (σε 2 λεπτά) ακολουθώντας 3 απλά βήματα.

Η πλατφόρμα της Gaming Brotherhood αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, ειδικά για τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται από την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής διαφήμισης.

Για την πρωτοποριακή υπηρεσία e-commerce video της Gaming Brotherhood, που ήταν ανάμεσα στους 10 νικητές του 11ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας, το Liberal.gr μίλησε με τον επικεφαλής της ομάδας, Gaming Brotherhood και συνιδρυτή της εταιρείας κ. Ιάκωβο Ζουρνατζή

1) Πώς η υπηρεσία σας βοηθάει στην καθημερινότητα των επαγγελματιών αλλά και των καταναλωτών;



Με την e-commerce video υπηρεσία που προσφέρουμε ως Gaming Brotherhood (https://gamingbrotherhood.eu) δίνουμε τη δυνατότητα σε e-shops και marketing agencies, μέσα σε λίγα λεπτά, να δημιουργήσουν υψηλής αισθητικής videos με τα προϊόντα τους.

Ακολουθώντας 3 απλά βήματα:

1) Επιλέγουν template.

2) Από το e-shop τους προσθέτουν τα urls των προϊόντων που θέλουν να εμφανιστούν στο video.

3) Επιλέγουν χρώματα και μουσική.

Το video παράγεται μέσα σε 2 λεπτά, χωρίς να απαιτούνται σχεδιαστικές ικανότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα social media ενός e-shop.



Αυτή τη στιγμή, η δημιουργία προϊοντικών video για τα social media είναι μία ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία, που στις περισσότερες περιπτώσεις τα μικρομεσαία ηλεκτρονικά καταστήματα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν.



Είναι δεδομένο ότι τα social media της επόμενης γενιάς (όπως το TikTok) χρησιμοποιούν αποκλειστικά videos. Ταυτόχρονα, παραδοσιακά social media, όπως το Instagram και το facebook ανακοίνωσαν ότι έχουν ως στόχο να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και να πριμοδοτήσουν τα videos ως περιεχόμενο. Χαρακτηριστικά, ο κ. Adam Mosseri επικεφαλής του Instagram, προσφάτως δήλωσε: “We're no longer a photo-sharing app. The company wants to embrace video more broadly”.



Όραμά μας ως Gaming Brotherhood, είναι να εκδημοκρατίσουμε την δημιουργία videos για το e-commerce.



Θέλουμε κάθε e-shop να μπορεί να δημιουργήσει videos για να διαφημίσει τα προϊόντα του εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Σε ένα περιβάλλον όπου τα social media στρέφονται όλο και περισσότερο στο video ως περιεχόμενο, ευελπιστούμε να είμαστε η πλατφόρμα που θα βοηθήσει κάθε e-shop στον κόσμο να κάνει το επόμενο βήμα στην ανάπτυξή του.



2) Δημιουργήσατε μια πλατφόρμα που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μοναδική εμπειρία στα e-shop σε μια περίοδο που το ηλεκτρονικό εμπόριο ανεβαίνει διαρκώς. Πώς έγινε η σύλληψη της ιδέας και πώς αυτή έγινε πραγματικότητα;



Ο σημαντικότερος παράγοντας για εμάς είναι η επικοινωνία με την αγορά και τους πελάτες μας. H ομάδα μας αποτελείται από άτομα τα οποία γνωρίζουν καλά την αγορά του e-commerce και, έχοντας επαφή με αυτή την αγορά, σύντομα αντιληφθήκαμε το κενό που δημιουργείται από τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του Digital Marketing για δημιουργία engaging περιεχομένου. Συνδυάζοντας το παραπάνω γεγονός με τις τεχνικές γνώσεις της ομάδας, οδηγηθήκαμε στην δημιουργία της πλατφόρμας της Gaming Brotherhood.



Αντιληφθήκαμε, λοιπόν, ότι για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του e-commerce, το οικονομικό και χρονικό κόστος δημιουργίας video είναι σχεδόν απαγορευτικό.



Έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία που θα μπορεί να προσφέρει υψηλής αισθητικής videos με τα προϊόντα των e-shops, γρήγορα και με μικρό κόστος.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις σε e-shops και σε marketing agencies, με εργαλεία που θα τους λύνουν τα χέρια και θα τους βοηθούν να αναπτυχθούν, χωρίς να προσθέτουν ακόμα μια χρονοβόρα διαδικασία στην ήδη πολυάσχολη καθημερινότητά τους.



Σε αυτό το πλαίσιο, φροντίζουμε να ακούμε τους πελάτες μας (feedback) και να αναπτυσσόμαστε με βάση τις ανάγκες που μας ζητoύν να καλύψουμε.



3) Πώς έχει προχωρήσει επιχειρησιακά αλλά και σε επίπεδο υλοποίησης η ιδέα σας; Έχει εφαρμογή ήδη και ποια τα εμφανή ή μετρήσιμα αποτελέσματα από την χρήση της;



Η πλατφόρμα της Gaming Brotherhood είναι ήδη σε λειτουργία. Για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους πελάτες μας, έχουμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε plugins για όλες τις μεγάλες πλατφόρμες ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων, ξεκινώντας από το Shopify.

Αριθμούμε ήδη 1000 ηλεκτρονικά καταστήματα παγκοσμίως που έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα μας, και η αξιολόγησή μας είναι 4,7 στα 5.



Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας, φροντίζουμε συνεχώς να εμπλουτίζουμε την υπηρεσία μας με νέα video templates και να αναπτύσσουμε μεθόδους που προσθέτουν την αίσθηση της μοναδικότητας και του δημιουργικού αποτελέσματος.



Επιπλέον, έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση της στρατηγικής μας σε επίπεδο marketing με βασικό στόχο την παροχή υπεραξίας στους πελάτες μας. Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μιας μεγάλης έρευνας που διεξάγουμε σε συνεργασία με έναν πανεπιστημιακό φορέα, που χαρτογραφεί την παρούσα κατάσταση του content marketing στα social media.



Τέλος, στο διάστημα που ακολούθησε από την βράβευσή μας στο Διαγωνισμό έως και σήμερα, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του scalability, που είναι ένας βασικός πυλώνας των startups.



4) Περιγράψτε μας την εμπειρία σας ως νέοι που καινοτομούν, αλλά και τα επόμενα βήματά σας.



Κατά τη γνώμη μας, η διαδικασία του να δημιουργήσεις μια υπηρεσία και να την μετουσιώνεις σε εταιρεία είναι μια εξαιρετικά επιμορφωτική και παραγωγική διαδικασία που την συστήνουμε ανεπιφύλακτα.



Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, ούτε μια διαδικασία που είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Αλλά σίγουρα είναι μια διαδικασία που εμάς ως Gaming Brotherhood μας εξέλιξε τόσο ατομικά όσο και σαν ομάδα, περισσότερο από κάθε άλλη μέχρι τώρα εμπειρία μας.



Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας και να μπορούμε να τους εξασφαλίζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τη δική τους επιχείρηση μέσα από τις υπηρεσίες μας.



Τέλος, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υγιή επιχείρηση που καινοτομεί συνεχώς και που διευρύνει τα όρια στην δημιουργία όχι μόνο του video, αλλά και του περιεχομένου, καθώς και να δίνουμε στους ανθρώπους μας τη δυνατότητα να αναπτύσσονται σαν άτομα, μέσα από την αλληλεπίδραση που θα έχουν στην ομάδα.

