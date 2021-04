Η UEFA οχυρώνεται απέναντι στη «βρώμικη δωδεκάδα»

Η στάση της UEFA δεν άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη. «Θα κάνουμε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με ή χωρίς τη “βρώμικη δωδεκάδα”», είπε ο πρόεδρος της Αλεκσάντερ Τσέφεριν μετά το Εκτελεστικό Συμβούλιο του οργανισμού που ψήφισε ομόφωνα υπέρ των μεταρρυθμίσεων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την σεζόν 2024-25.

Πέραν αυτού, ανακοίνωσε ότι εξετάζουν τα νομικά βήματα που θα ακολουθήσουν εναντίον των 12 ομάδων που ίδρυσαν την Super League (Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Αρσεναλ, Τότεναμ, Γιουβέντους, Μίλαν, Ιντερ) καθώς πέντε από αυτές συμμετέχουν στα ημιτελικά του Champions League (Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι) και του Europa League (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αρσεναλ). «Στόχος μας είναι να τις αποβάλλουμε όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό», είπε. Σήμερα, θα συζητήσουν με το νομικό τμήμα για να δουν αν μπορούν να τις αποβάλλουν ακόμη και από αυτή τη διοργάνωση. «Και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε», τόνισε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Γέσπερ Μέλερ, που ζήτησε την άμεση αποβολή τους.

Παράλληλα, ο Τσέφεριν επανέλαβε πως οι παίκτες που θα αγωνιστούν στην Super League δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο EURO (σ' αυτό του καλοκαιριού θα παίξουν) και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Τσέφεριν εμφανίστηκε ενισχυμένος από τις αντιδράσεις της οικογένειας του ποδοσφαίρου. Υποστήριξε πως ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, του μετέφερε πως θα καταδικάσει την Super League όταν θα μιλήσει σήμερα στο Κογκρέσο της UEFA στην Ελβετία. «Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι μπροστά σ' αυτή την κυνική στάση ορισμένων συλλόγων που ενδιαφέρονται μόνο για τις τσέπες τους. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι μαζί μας, οι κυβερνήσεις είναι μαζί μας και η κοινωνία επίσης. Δεν θα επιτρέψουμε αυτή την αλλαγή που είναι μια φτυσιά στο πρόσωπο όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο», δήλωσε. Οι δηλώσεις υποστήριξης από τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας προσέφεραν ανακούφιση, όπως και τα λόγια του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και του Προέδρου της Ευρωβουλής, Ντάβιντε Σασόλι.

