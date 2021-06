Η UEFA δεν σταματά να βάζει αυτογκόλ

Η UEFA απέρριψε το αίτημα των αρχών του Μονάχου να φωτίσουν το «κέλυφος» της «Allianz Arena» στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Οι Γερμανοί ήθελαν να δείξουν μ' αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους στην LGBTQ+ κοινότητα. Η απαγόρευση πήρε διαστάσεις. Αμέσως άλλα γερμανικά γήπεδα ανακοίνωσαν πως θα ανάψουν τα φώτα τους στα χρώματα του ουράνιου τόξου, ενώ η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία δέχθηκε σκληρή κριτική. Το ματς της Γερμανίας με την Ουγγαρία (22:00, Μακεδονία TV) για την 3η αγωνιστική του 6ου γκρουπ έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Ο λόγος της άρνησης, όπως εξήγησε σε ανακοίνωσή της η UEFA, είναι η πολιτική ουδετερότητά της. Ανέφερε πως η πρόταση του δημάρχου του Μονάχου, Ντίτερ Ράιτερ, ήταν μια «απάντηση» προς το νέο νόμο που ψηφίστηκε στην Ουγγαρία, με τον οποίο απαγορεύεται να εμφανίζονται gay άνθρωποι στη σχολική ύλη ή σε εκπομπές που προορίζονται για κοινό κάτω των 18 ετών. «Η απόφαση της UEFA είναι απογοητευτική», σχολίασε ο Ράιτερ. «Ευτυχώς στις τάξεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επικρατεί η κοινή λογική και δεν ενέδωσαν στην πολιτική προβοκάτσια. Ελαβαν την σωστή απόφαση», ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο.

Στο Μόναχο θα μοιραστούν, όμως, 10.000 σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Το πως η ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολιτικό ζήτημα μεταξύ δύο χωρών προκάλεσε αντιδράσεις. Πολλοί παίκτες και παράγοντες στάθηκαν στο πλευρό των Γερμανών, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Κλεμάν Μπον, υποστήριξε πως και η Γαλλία σκέφτεται να φωτίσει κι αυτή τα δικά της γήπεδα. «Δεν πρόκειται για πολιτικό μήνυμα, αλλά είναι ζήτημα αξιών», δήλωσε. Μόλις πριν μερικές ημέρες, η UEFA άνοιξε πειθαρχικό έλεγχο για το περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου που φορά ο τερματοφύλακας της Γερμανίας, Μάνουελ Νόιερ. Εκλεισε την υπόθεση άμεσα μετά την κατακραυγή. Δύο αυτογκόλ, ενώ έχουν προηγηθεί άλλα τόσα.

Προχθές, δε, σ' ένα άλλο άθλημα όπου το μοντέλο του «macho man» επικρατεί, το NFL, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες την ανακοίνωση του Καρλ Νάσιμπ, αμυντικού των Λας Βέγκας Ρέιντερς, του πρώτου εν ενεργεία παίκτη που παραδέχθηκε πως είναι gay. Στις Η.Π.Α., η λίγκα και οι συναθλητές του αντιμετώπισαν την αποκάλυψη με θετικά σχόλια. Από την άλλη, ο κυβερνητικός οργανισμός του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αντιδρά σ' ένα περιβραχιόνιο και στο χρώμα των φώτων και μετά ελπίζει να πατάξει τα ομοφοβικά και ρατσιστικά συνθήματα από τα γήπεδα. Το μόνο που είχε να πει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεκσάντερ Τσέφεριν, ήταν: «στηρίζω τον Νόιερ κι αυτό που κάνει και είμαι υπέρ της φωταγώγησης του γηπέδου στα χρώματα του ουράνιου τόξου όταν δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Το αίτημα προήλθε από έναν πολιτικό και ήταν ένα πολιτικό μήνυμα που στόχευε μια άλλη χώρα».

