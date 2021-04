Η τρανσέξουαλ διαιτητής Σαπίρ Μπέρμαν γράφει ιστορία στο Ισραήλ

AP PHOTO

Οι άμεσες και γρήγορες αποφάσεις της, μέσα στο χορτάρι, είναι αναγκαίες και δείγμα των ικανοτήτων της. Η πιο σημαντική απόφασή της εκτός γηπέδου, ωστόσο, χρειάστηκε χρόνο και μπόλικη επεξεργασία στο μυαλό της. Είναι μία απόφαση, ωστόσο, που αλλάζει τη ζωή της, αλλά όχι και τη δουλειά και την κανονικότητα της επαγγελματικής καριέρας της Σαπίρ Μπέρμαν. Η 27χρονη διαιτητής από το Ισραήλ θα γίνει η πρώτη τρανσέξουαλ ρέφερι στην ιστορία του πρωταθλήματος της χώρας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (27/4) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud 🇮🇱🏳️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA — ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021

Η Μπέρμαν, αρχικά με το ανδρικό όνομα Σάγκι, ασχολήθηκε με τη διαιτησία πριν από δέκα χρόνια και έγινε άμεσα μέλος της ένωσης ρέφερι της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο «Sport5», έδειξε ταλέντο και ικανότητες από το ξεκίνημα της πορείας και η ίδια τόνισε στο κανάλι πως «έπειτα από μία μεγάλη περίοδο σκέψης και προσωπικών ερωτημάτων, αποφάσισα να προχωρήσω σε αλλαγή φύλου. Από εδώ και στο εξής το όνομά μου θα είναι Σαπίρ».

Fascinating news from Israel 🇮🇱:

Sagi Berman, an Israeli Premier League referee, announced that he is undergoing a process of becoming a woman, and changes his/her name to Sapir.



Wants to continue in the profession and has the full support from the IFA and the Referees Union. pic.twitter.com/KT5cG9V1pq — Uri Levy (@Levyninho) April 25, 2021

Συνάδελφοι της Μπέρμαν και στελέχη του συνδέσμου των διαιτητών τονίζουν πως η Σαπίρ επέδειξε σωματικές και πνευματικές δεξιότητες, ήταν από τους πολλά υποσχόμενους ρέφερι από νεαρή ηλικία και έλαβε «προαγωγές» από τις μικρές κατηγορίες στην πρώτη τη τάξει λίγκα του Ισραήλ. Η επικείμενη επέμβαση αλλαγής φύλου είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση της 27χρονης, η οποία έχει ήδη λάβει από την ομοσπονδία την άδεια να χρησιμοποιεί διαφορετικά αποδυτήρια από τους άνδρες συναδέλφους της.

#BREAKING #LGBT news from #Israel: Sagi Berman, a Premier League Football referee, is transitioning from male to female and changing her name to Sapir. She will be the first transgender referee in the nation's history, Israel Football association announces @kann_news 🏳️‍🌈🇮🇱 pic.twitter.com/bW63NHDG6x — Ittai Shickman | איתי שיקמן (@ittaishick) April 25, 2021

Τη σεζόν 2018 – 2019, η Λούσι Κλαρκ έγινε στην Αγγλία η πρώτη transgender διαιτητής σε λίγκα υψηλού επιπέδου που εμφανίστηκε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Κλαρκ είχε δηλώσει τότε πως «μετάνιωσα που δεν αποκάλυψα την ταυτότητά μου νωρίτερα». Η Μπέρμαν έχει λάβει από την πλευρά της πλήρη στήριξη από την ένωση διαιτητών αλλά και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισραήλ, ενώ είναι ήδη σε συζητήσεις με την UEFA και τη FIFA σχετικά με κάθε τεχνική λεπτομέρεια της διαδικασίας.