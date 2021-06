Η θέση της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνάντηση του Ν. Δένδια

Με τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή του Εβραϊκού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής (JINSA), Μάικλ Μακόφσκι, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε για την ελληνοαμερικανική στρατηγική εταιρική σχέση, τις στενές ελληνο-ισραηλινές σχέσεις και τη θέση της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου» έγγραψε στο Twiiter για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας.

Ι met with @jinsadc President/CEO @MichaelMakovsky @GreeceMFA. Discussion focused on 🇬🇷🇺🇸 strategic partnership, close 🇬🇷🇮🇱 relations, & Greece’s position in the #EasternMediterranean security architecture. pic.twitter.com/klbtJjNZEQ