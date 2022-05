Η τελευταία ανάρτηση Πάιατ ως πρέσβης στην Ελλάδα

Την τελευταία του ανάρτηση ως πρέσβης στην Ελλάδα έκανε ο Τζέφρι Πάιατ κάνοντας λόγο για το τέλος μιας πορείας εννέα ετών καθώς ο λογαριασμός του twitter της πρεσβείας των ΗΠΑ θα δοθεί σε νέο πρέσβη Γιώργο Τσούνη.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της εμπειρίας 9 ετών στη θέση του πρέσβη στο twitter, καθώς αυτός ο λογαριασμός της Πρεσβείας περνάει στον διάδοχό μου Γιώργο Τσούνη. Μπορείτε να με βρείτε στον νέο προσωπικό μου λογαριασμό. Και ευχαριστώ όλους όσους με απασχόλησαν και με εκπαίδευσαν εδώ μέσα από τόσα που έγιναν» έγραψε ο Πάιατ.

Today marks the end of a 9 year experiment in Ambassdorial twitter diplomacy, as this Embassy account transitions to my successor George Tsunis. You can still find me on my new personal account @geoffpyatt And thanks to all who engaged & educated me here through so much history pic.twitter.com/XmFgvH1Qn5