Η στροφή στις ΑΠΕ μπορεί να εξοικονομήσει έως 12 τρισ. δολάρια

Shutterstock

Η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσε να εξοικονομήσει τον κόσμο έως και 12 τρις δολάρια έως το 2050, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Η έρευνα ανέφερε ότι ήταν λάθος και απαισιόδοξο να ισχυρίζεται κανείς ότι η γρήγορη μετάβαση προς καθαρότερες πηγές ενέργειας ήταν δαπανηρή.



Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον ενεργειακό εφοδιασμό.



Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι η πράσινη χρήση έχει πλέον οικονομικό νόημα λόγω της πτώσης του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.



«Ακόμα κι αν είστε αρνητής του κλίματος, θα πρέπει να συμφωνείτε με αυτό που υποστηρίζουμε», είπε στο BBC News ο καθηγητής Ντόιν Φάρμερ του Ινστιτούτου Νέας Οικονομικής Σκέψης στο Oxford Martin School.



«Το κεντρικό μας συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με πλήρη ταχύτητα τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια γιατί θα μας εξοικονομήσει χρήματα», είπε.

«Η πιο πρόσφατη έρευνά μας δείχνει ότι η κλιμάκωση των βασικών πράσινων τεχνολογιών θα συνεχίσει να μειώνει το κόστος τους και όσο πιο γρήγορα προχωράμε, τόσο περισσότερα θα εξοικονομούμε», ανέφερε ο Δρ Ρούπερτ Γουέι, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης του Smith School of Enterprise and the Environment. .



Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι ήδη η φθηνότερη επιλογή για νέα έργα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αποθήκευσης ενέργειας και εξισορρόπησης του δικτύου όταν οι αλλαγές του καιρού οδηγούν σε μείωση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.