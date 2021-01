Καπιτώλιο: Η στιγμή της εισβολής - Η ανοχή της αστυνομίας και τα ερωτήματα για το ρόλο της

Ερωτηματικά έχει προκαλέσει η ιδιαίτερη ευκολία με την οποία οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ κατάφεραν να εισβάλουν στον χώρο του Καπιτωλίου με τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας του Καπιτωλίου να επιρρίπτει ευθύνες στους αρμόδιους: «Αν ήμουν εγώ υπεύθυνος για την φύλαξη του Καπιτωλίου θα άξιζα να απολυθώ» δήλωσε.

Ειδικότερα, ο Τέρανς Γκάινερ (Terrance Gainer) δήλωσε στο CNBC ότι μετά τα όσα έγιναν περιμένει κάποιος να λογοδοτήσει. «Η υπηρεσία επιβολής του νόμου απέτυχε να εξασφαλίσει τις εγκαταστάσεις, επιτρέποντας στους ένοπλους ταραξίες να παραβιάσουν το κτίριο για να διακόψουν την πιστοποίηση των προεδρικών εκλογών» ανέφερε.

«Αν ήμουν εγώ υπεύθυνος για την φύλαξη του Καπιτωλίου θα άξιζα να απολυθώ», είπε. «Ένιωσα τόση αμηχανία και ντροπή με όσα είδα να συμβαίνουν στον όροφο της Βουλής και της Γερουσίας». Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες όλο και φουντώνουν οι φήμες ότι οι φύλακες του Καπιτωλίου βοήθησαν την είσοδο των διαδηλωτών, ενώ υπάρχουν στο διαδίκτυο και βίντεο που δείχνουν τους άνδρες της US Police Capitol να ανοίγουν τα κιγκλιδώματα επιτρέποντας την είσοδο των οπαδών του Τραμπ.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φάνηκαν εξοπλισμένοι, ανέβηκαν στα σκαλιά και το έργο των αστυνομικών αρχών έγινε πιο δύσκολο.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της εισβολής:

Αστυνομικός τρέχει να ξεφύγει από τους οπαδούς του Τραμπ

Απίστευτες εικόνες από την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο εξακολουθούν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται ένας αστυνομικός, ο οποίος αρχικά βρίσκεται στο ισόγειο, προκειμένου να συνδράμει στην αποτροπή εισόδου των υποστηρικτών του Τραμπ. Ωστόσο, μόλις συνειδητοποιεί πως είναι μόνος του απέναντι στο εξαγριωμένο πλήθος, έντρομος σιγά σιγά οπισθοχωρεί, ενώ καλεί εναγωνίως για ενισχύσεις.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK