Η «Σταχτοπούτα» Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα δεν πιστεύει σε (μεταφυσικά) «παραμύθια»

Το τένις είναι συχνά ειρωνικό. Κάποιες άλλες είναι λογοτεχνικό. Ενίοτε ισορροπεί ανάμεσα στις δύο αυτές «ιδιότητες». Σχεδόν πάντοτε, τουλάχιστον εσχάτως, κινείται μεταξύ μίας οριακής γραμμής που αποτυπώνει (και αναδεικνύει) το σωματικό ταλέντο και την ψυχική προσέγγιση. Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα κλήθηκε να δώσει τις πρώτες σχετικές απαντήσεις στον εαυτό της το 2017, όταν η προπονήτριά της, Γιάνα Νοβότνα, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, «νικημένη» από τον καρκίνο...

Η Νοβότνα, νικήτρια του Ουίμπλεντον το 1998, στα 20 της, είχε κατακτήσει επίσης 24 τίτλους WTA και δύο ITF. Πριν από επτά χρόνια δέχθηκε μία απρόσμενη επίσκεψη στο σπίτι της από την τότε 18χρονη Κρεϊτσίκοβα και τους γονείς της, οι οποίοι την παρακάλεσαν να γίνει κόουτς της κόρης τους. Χωρίς δισταγμό, η Νοβότνα δέχθηκε, βρίσκοντας έναν νέο σκοπό στη ζωή της. Η πρώτη συμβουλή της ήταν «να περνάς καλά στο κορτ και να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα τουρνουά Γκραν Σλαμ».

Ο θάνατός της δεν της επέτρεψε να δει την συμπατριώτισσά της σε έναν Majors «θρόνο»... Η Κρεϊτσίκοβα εξελίχθηκε σε πρωταγωνίστρια στο διπλό γυναικών, κατακτώντας το 2018 το Ρολάν Γκαρός και το Ουίμπλεντον και έφτασε και ως το Νο1 του κόσμου στην κατηγορία! Στο μονό, ωστόσο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η Κρεϊτσίκοβα χρειάστηκε 12 προσπάθειες σε προκριματικά για να «χωρέσει» στο κυρίως ταμπλό ενός τουρνουά Γκραν Σλαμ, το 2018 στο Γαλλικό Οπεν. Δεν φανταζόταν, τότε, πως τρία χρόνια αργότερα θα απολάμβανε έναν διπλό θρίαμβο στο Παρίσι.

Επειτα από τη σαββατιάτικη (12/6) απρόσμενη «στέψη» στο μονό – αφού χρειάστηκε να σώσει match point της Μαρίας Σάκκαρη στον συναρπαστικό ημιτελικό –, νικώντας με 2-1 σετ την 29χρονη Ρωσίδα Αναστασία Παβλιουτσένκοβα, κατέκτησε την επόμενη και το διπλό στο πλάι της Καταρίνα Σινιάκοβα, κόντρα στις Σφιόντεκ / Μάτεκ Σαντς! Η «μοναξιά» του ατομικού την είχε δυσκολέψει για χρόνια... Πέτυχε την παρθενική Majors νίκη της το 2020 στο Οπεν Αυστραλίας, το φετινό Ρολάν Γκαρός ήταν μόλις η 5η Γκραν Σλαμ παρουσία της και δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε μόνο Ουίμπλεντον ή US Open.

