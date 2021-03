Η «Σπαρτιάτισσα» Μαρία Σάκκαρη και η πρόκληση κόντρα στην Οσάκα

Οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι που επιμένουν ότι «δεν πρέπει να αφήσεις μία λεπτομέρεια να σου χαλάσει μία ωραία ιστορία». Τα ξημερώματα της Τρίτης (30/3), πάντως, η Μαρία Σάκκαρη τούς πρόσφερε μία λεπτομέρεια ικανή για διθυραμβικούς χαρακτηρισμούς, έστω κι αν «πλήγωσε» ένα δικό τους παιδί. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε με 2-1 σετ της Τζέσικα Πέγκουλα, σε αγώνα για τους «16» του Μαϊάμι Οπεν, χάρη σε μία σπουδαία ανατροπή.

Η Σάκκαρη, Νο25 στην παγκόσμια κατάταξη, αν και είχε κερδίσει με 6-4 το πρώτο σετ, έχασε το δεύτερο με 6-2 και στο τελευταίο βρέθηκε πίσω με 5-3 γκέιμς. Για να καταφέρει να «επιστρέψει» στο ματς, «έσωσε» πέντε διαδοχικά ματς πόιντ της 27χρονης Αμερικανίδας (Νο33), αλλά γλίτωσε και από ένα έκτο και νίκησε τελικά με 7-6, φτάνοντας στον προημιτελικό. Ιστοσελίδες των Η.Π.Α. χρησιμοποίησαν τον τίτλο «This is Sparta!» στις αναφορές τους, ενώ η παγκόσμια ομοσπονδία (WTA) έγραψε πως «η Σπαρτιάτισσα επιβίωσε»!

The Spartan survives 💪 @mariasakkari outlasts Pegula, 6-4, 2-6, 7-6(6) to secure her spot in the quarterfinals! #MiamiOpen pic.twitter.com/BXOYDdcUUm

Η ίδια η 25χρονη, στη συνέντευξή της αμέσως μετά την πρόκρισή της στα προημιτελικά, αναφέρθηκε τόσο στους Ελληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο όσο και για τα δικά της συναισθήματα για την επικράτησή της: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπατριώτες μου, διότι είναι πάντοτε υπέροχο να έχω την υποστήριξή τους. Η πατρίδα μου είναι ένας από τους λόγους που παίζω τένις. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τους Ελληνες όλου του κόσμου και είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα!».

"I always like to compete and win for my country. I'm super proud I'm Greek!" 🇬🇷@mariasakkari | #MiamiOpen pic.twitter.com/rY7mbPtLOD