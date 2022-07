Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήχθη στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας

Στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας εισήχθη η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα Παρασκευή. Μήνυμα απηύθυνε η πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου σε κάθε βήμα μέχρι την ένταξη.

Moving to tears - the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament. To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 1, 2022

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για ιστορικό ορόσημο και για νίκη του κινήματος Μαϊντάν, ωστόσο κάλεσε σε επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του ζήτησε η ενταξιακή διαδικασία να μην διαρκέσει «χρόνια ή δεκαετίες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Telegram αναφέρει ότι «σήμερα, μαζί με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ουκρανίας και τον πρωθυπουργό, υπογράφουμε κοινή δήλωση, η οποία στέλνει μήνυμα ενότητας και αποτελεί απόδειξη της αποφασιστικότητάς μας να επιτύχουμε τον στρατηγικό στόχο της Ουκρανίας για πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει ότι «η υπογραφή αυτής της δήλωσης θα πρέπει να σημαίνει το ίδιο με την υπογραφή αίτησης συμμετοχής κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου».

«Πήγαμε στην υποψηφιότητα 115 μέρες μετά. Και η πορεία μας προς την ένταξη δεν πρέπει να διαρκέσει χρόνια ή δεκαετίες. Πρέπει να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτόν τον δρόμο», διαμύνησε και κάλεσε «το κομμάτι της δουλειάς» που αφορά στην Ουκρανία να «είναι τέλειο», ώστε «να μπορέσουν οι φίλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν άλλη μια ιστορική απόφαση για εμάς το ίδιο γρήγορα και με ενιαίο τρόπο».

Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε νωρίτερα την Ουκρανία να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις της κατά της διαφθοράς, διαβεβαιώνοντας πως η χώρα έχει την υποστήριξη των Είκοσι Επτά «στο μακρύ δρόμο» της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η φον ντερ Λάιεν επαίνεσε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει και τους θεσμούς που έχουν εγκαθιδρυθεί για να δημιουργηθεί «ένας εντυπωσιακός μηχανισμός κατά της διαφθοράς», σε ομιλία της που απηύθυνε μέσω βίντεο στους Ουκρανός βουλευτές.

«Όμως οι θεσμοί αυτοί έχουν πλέον ανάγκη από μέσα δράσης και τα σωστά πρόσωπα στις θέσεις ευθύνης», πρόσθεσε.

Thank you President @ZelenskyyUA for inviting me to address this special session of @ua_parliament.



Ukrainians are fighting back bravely.



Europe will do everything in our power to help Ukraine win this war.



And we will not rest until you prevail.

https://t.co/fQgNeN9ryy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

«Ο νέος επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς και ο νέος διευθυντής του ουκρανικού Εθνικού Γραφείου για τη μάχη κατά της διαφθοράς πρέπει να διοριστούν το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Αναφορικά με το σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η φον ντερ Λάιεν έκρινε «απαραίτητο να προβλεφθεί, δια της νομοθετικής οδού, μια διαδικασία επιλογής δικαστών».

Η ίδια χαιρέτισε την υιοθέτηση από την Ουκρανία ενός νόμου που έχει στόχο να σταματήσει «την υπερβολική επιρροή των ολιγαρχών στην οικονομία», όμως ζήτησε η χώρα να εξασφαλίσει πλέον «την εφαρμογή του με νομικά στέρεο τρόπο».

Η φον ντερ Λάιεν ζήτησε επίσης την υιοθέτηση «ενός νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, που να καθιστά την ουκρανική νομοθεσία συμβατή με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφοδιάζει με τα απαραίτητα μέσα την ανεξάρτητη αρχή κανονιστικής ρύθμισης των μέσων ενημέρωσης».

🇪🇺EU's decision to grant candidacy status to 🇺🇦 is based on trust in Ukraine to implement priority reforms. The country will need to take actions that are meant to guarantee the rule of law. How 🇪🇺 will help - in the interview with @MattiMaasikas.

📍 https://t.co/uGhLypEGLO pic.twitter.com/58s867wnGu — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) June 30, 2022

Οι ηγέτες των Είκοσι Επτά συμφώνησαν στις 23 Ιουνίου στην Ουκρανία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ.

«Ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί θα είναι μακρύς, όμως η Ευρώπη θα είναι στο πλευρό σας σε κάθε στάδιο, για όσο χρόνο χρειαστεί, απ' αυτές τις σκοτεινές ημέρες του πολέμου μέχρι τη στιγμή που θα διαβείτε το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσής μας», υποσχέθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σαφής πλέον η ευρωπαϊκή προοπτική - Νίκη του κινήματος Μαϊντάν

Η Ουκρανία έχει «πολύ σαφή ευρωπαϊκή προοπτική» μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσει στη χώρα καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη, δήλωσε παράλληλα η Φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της προς το ουκρανικό κοινοβούλιο.

«Η Ουκρανία έχει τώρα πολύ ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προοπτική. Και η Ουκρανία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που φαινόταν σχεδόν αδιανόητο μόλις πριν από πέντε μήνες», είπε.

«Έτσι σήμερα είναι πρώτα και κύρια μια στιγμή για να γιορτάσουμε αυτό το ιστορικό ορόσημο, μια νίκη αποφασιστικότητας και μια νίκη για ολόκληρο το κίνημα που ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια στο Μαϊντάν», πρόσθεσε.

Το κίνημα Euromaindan

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Νοεμβρίου του 2013 η τότε ηγεσία της Ουκρανίας αποφάσισε, υπό την προεδρία του Βίκτορ Γιανούκοβιτς, να αποχωρήσει από τη συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδυναμώνοντας τους δεσμούς με τη Μόσχα.

Η απόφαση πυροδότησε άμεσα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες εξελίχθηκαν στο κίνημα Euromaidan. Οι διαδηλώσεις πήραν διαστάσεις επανάστασης κατά της φιλορωσικής ηγεσίας, η οποία τελικά ανατράπηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και υποχρεώθηκε να αποχωρήσει για τη Ρωσία.

Μερικές ημέρες πριν, από τις 18 έως τις 23 Φεβρουαρίου, τα επεισόδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κλιμακώθηκαν και οδήγησαν στον θάνατο 127 ανθρώπων στην πλατεία (Μαϊντάν) Ανεξαρτησίας στο Κίεβο. Τα περισσότερα θύματα σκοτώθηκαν από τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών.