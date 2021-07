Μ. Σχοινάς: Η σημαία της ΕΕ πρέπει να εμφανιστεί στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

H σημαία της Ε.Ε. πρέπει να «συμμετάσχει» στην παρέλαση των χωρών κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο στις 23 Ιουλίου, ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι «η σημαία της ΕΕ πρέπει να εμφανιστεί στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο ως σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης, ανοχής και αλληλεγγύης. Αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ολυμπιακό κίνημα».

The EU flag needs to show in the #Tokyo2020 opening ceremony as symbol of peaceful coexistence, tolerance and solidarity. Values that are common to the European Union and to the Olympic movement.



