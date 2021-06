Η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις έγινε ξανά «ρουκέτα»

Η Καρμελίτα Τζίτερ (10'' 64 το 2009) δεν είναι πια η ταχύτερη γυναίκα εν ζωή στον κόσμο. Αυτός ο τίτλος ανήκει πια στη Τζαμαϊκανή, Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις. Στο 3ο meeting Olympic Destiny Series που διοργάνωσε η Ολυμπιακή Επιτροπή της πατρίδας της, έτρεξε τα 100 μέτρα σε 10'' και 63. Η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών πίσω από το 10'' 49 της Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ το 1988.

Η «pocket rocket», έγινε ξανά τέτοια. Η αθλήτρια με ύψος 1,52 μ. επέστρεψε πιο δυνατή. Για χρόνια η Φρέιζερ-Πράις, αν και έχει έξι ολυμπιακά μετάλλια στο όνομά της με τα δύο απ' αυτά χρυσά και 11 σε παγκόσμια με εννιά χρυσά, ζούσε στην σκιά των ανδρών σπρίντερ της Τζαμάικα και το ταλέντο της έμοιαζε να μην λαμβάνει την προσοχή που άξιζε, με τον Γιουσέιν Μπολτ, να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

I just woke to some amazing news. @realshellyannfp has done it again. I give credit when it’s due. You have come back from having a child and showed the world how talented and driven you are. You are officially the Fastest Women Alive. Keep motivating these young Queens #CoachJet