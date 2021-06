Η Σάκκαρη πήρε το «στέμμα» της Σφιόντεκ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός!

Η «φλόγα» στο βλέμμα της Μαρίας Σάκκαρη αποδείχθηκε πιο δυνατή από τη «λάμψη» του περσινού Ρολάν Γκαρός της Ιγκα Σφιόντεκ. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε το μεσημέρι της Τετάρτης (9/6) την κάτοχο του Γαλλικού Οπεν του 2020 με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα της, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία της στο Παρίσι!

