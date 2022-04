Η ρωσική τηλεόραση έδειξε προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης σε Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο

Η ρωσική τηλεόραση εντείνει τις ανησυχίες γύρω από μια πιθανή πυρηνική επίθεση, παρουσιάζοντας μια προσομοίωση στην οποία φαίνεται ότι το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο θα μπορούσαν να πληγούν μέσα σε 200 δευτερόλεπτα από την εκτόξευση πυρηνικών πυραύλων.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω βίντεο, που μετέδωσε ρωσική εκπομπή την Πέμπτη, παρουσιάζονται πύραυλοι που έχουν εκτοξευθεί από το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα μεταξύ Πολωνίας, Λιθουανίας και Βαλτικής Θάλασσας. Σύμφωνα με την προσομοίωση, θα μπορούσαν να φτάσουν στο Βερολίνο σε 106 δευτερόλεπτα, στο Παρίσι σε 200 δευτερόλεπτα και στο Λονδίνο σε 202 δευτερόλεπτα.

«Ένας πύραυλος και μετά οι Βρετανικές νήσοι δεν θα υπάρχουν πια», ανέφερε χαρακτηριστικά καλεσμένος της εκπομπής.

Η Ρωσία εντατικοποιεί με τον τρόπο αυτό τις απειλές προς τη Δύση, προσπαθώντας να την αποτρέψει από το να συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα δυτικά έθνη συνεχίζουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, με τους συμμάχους να παρέχουν εξοπλισμό, στρατιωτικά οχήματα και όπλα στην πολιορκημένη χώρα, κορυφώνοντας τις εντάσεις με τη Ρωσία.

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk