Η Ρωσία σχεδιάζει να προσαρτήσει Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Ρωσία σχεδιάζει άμεσα να «προσαρτήσει» τις δύο ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ μετά την αποτυχία να ανατρέψει την κυβέρνηση του Κιέβου, δήλωσε υψηλόβαθμος Aμερικανός αξιωματούχος τη Δευτέρα.

«Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αναφορές, εκτιμούμε ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να προσαρτήσει τη 'Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ' και τη 'Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ'», δήλωσε ο Μάικλ Κάρπεντερ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

«Οι εκθέσεις αναφέρουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει να οργανώσει δημοψηφίσματα κάποια στιγμή στα μέσα Μαΐου», είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

Ο Κάρπεντερ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούσαν επίσης ότι η Ρωσία εξέταζε παρόμοιο σχέδιο σε μια τρίτη περιοχή, τη Χερσώνα, όπου η Μόσχα παγίωσε πρόσφατα τον έλεγχό της και επέβαλε τη χρήση του νομίσματός της.

