Η Ρωσία επιστρατεύει «απαρχαιωμένα» άρματα μάχης για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Άρματα μάχης T-62 που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του '60 και υπηρέτησαν στον Κόκκινο Στρατό μέχρι τη δεκαετία του '70 φαίνεται ότι επιστρατεύει η Ρωσία στην Ουκρανία, προκειμένου να αντικατασταθεί ο μεγάλος αριθμός τανκς που έχει καταστραφεί από τις ουκρανικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, η Ρωσία μετακίνησε τις τελευταίες ημέρες άρματα T-62, που βρίσκονταν σε αποθήκες, για να διατεθούν στη Νότια Ομάδα Δυνάμεων που επιχειρούν στη νότια Ουκρανία. Επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα άρματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στα αντιαρματικά όπλα με τα οποία είναι εξοπλισμένες οι ουκρανικές δυνάμεις, το βρετανικό ΥΠΑΜ τονίζει πως η κίνηση αυτή δείχνει την έλλειψη που έχει ο ρωσικός στρατός σε σύγχρονο και ετοιμοπόλεμο στρατιωτικό υλικό.

Εξαιτίας της σφοδρής αντίστασης των ουκρανικών δυνάμεων ο ρωσικός στρατός δεν έχει κατορθώσει να θέσει ακόμα υπό τον έλεγχό του ολόκληρο το Ντονμπάς. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να επιτύχει μια στρατιωτική νίκη που θα του επιτρέψει να κηρύξει επιτυχημένη την «ειδική επιχείρησή» του στην Ουκρανία, όπως αποκαλεί η Μόσχα την εισβολή, με την ολοκληρωτική κατάληψη των περιφερειών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθειά τους να περικυκλώσουν Σεβεροντονέτσκ και Λισάνκ, καταλαμβάνοντας πρόσφατα αρκετά χωριά βορειοδυτικά της πόλης Λουχάνσκ», επισημαίνει σε ανάρτησή του το βρετανικό ΥΠΑΜ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 May 2022

H Ρωσία έχει χάσει πάνω από 1.000 άρματα μάχης

Τρεις μήνες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία η Ρωσία έχει τεράστιες απώλειες σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Πούτιν έχει χάσει σχεδόν 1.000 άρματα μάχης, περισσότερα από 350 πυροβόλα, πάνω από 30 μαχητικά αεροσκάφη και περισσότερα από 50 ελικόπτερα.

Ρωσικά T-62 φωτογραφήθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μελιτόπολης στη νοτιοανατολική Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες.

#Ukraine: Ancient Russian T-62M and T-62MV tanks are already in Russian-controlled Melitopol, #Zaporizhzhia Oblast.

We will monitor where they are used and the first time that they are lost or destroyed. pic.twitter.com/TujAvft6TI