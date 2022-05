Η Ρωσία έχει χάσει το ένα τρίτο των δυνάμεών της στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη Βρετανία

Η Ρωσία έχει πιθανότατα χάσει περίπου το ένα τρίτο των χερσαίων δυνάμεων που ανέπτυξε στην Ουκρανία και η επίθεσή της στην περιοχή του Ντονμπάς "έχει χάσει την ορμή της και έχει μείνει σημαντικά πίσω από το πρόγραμμα", ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

"Παρά τις μικρής κλίμακας αρχικές προελάσεις, η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να επιτύχει ουσιαστικά εδαφικά κέρδη τον τελευταίο μήνα ενώ διατηρεί συνεχώς υψηλά επίπεδα φθοράς", σημειώνει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε ανάρτησή του στο Twitter.

"Η Ρωσία έχει τώρα πιθανότατα υποστεί απώλειες ενός τρίτου της χερσαίας δύναμης μάχης που ανέπτυξε τον Φεβρουάριο", προσθέτει.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας προσθέτει εξάλλου στην ανάρτησή του ότι "υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η Ρωσία δεν είναι πιθανόν να επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό προέλασής της τις επόμενες 30 ημέρες".

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξανάγκασαν τους Ρώσους διοικητές να εγκαταλείψουν προέλασή τους στο Κίεβο, προτού κερδίσουν γρήγορα έδαφος στα βορειοανατολικά και τους εκδιώξουν από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο.

Ουκρανική αντεπίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στην πόλη Ιζιούμ, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρώσων, αν και ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν αλλού στην περιοχή του Ντονμπάς, επίκεντρο του πολέμου τον τελευταίο μήνα.

