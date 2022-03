Η Ρωσία διόρισε νέα δήμαρχο στη Μελιτόπολη

Η Ρωσία διόρισε μια βουλευτή φιλικά προσκείμενη στη Μόσχα στη θέση του εκλεγμένου δημάρχου της Μελιτόπολης που απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα, την ώρα που ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωνε απειλές εναντίον ενδεχόμενων συνεργατών και υποστηρικτών της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η βουλευτής Γκαλίνα Ντανιλτσένκο, η οποία διορίστηκε στη θέση του απαχθέντος εκλεγμένου δημάρχου Ιβάν Φεντόροφ, κάλεσε τους κατοίκους της Μελιτόπολης να «προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα».

Η ίδια ζήτησε από τους κατοίκους να σταματήσουν να διαδηλώνουν κατά των ρωσικών δυνάμεων κατοχής και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στην πόλη άνθρωποι που μπορεί να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν «την κατάσταση και να προκαλέσουν αντίδραση κακής συμπεριφοράς».

Η Ντανιλτσένκο είπε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια Λαϊκή Επιτροπή η οποία θα επιλύσει τα ζητήματα της Μελιτόπολης, όπου ζουν περίπου 150.000 άνθρωποι, και της ευρύτερης περιφέρειάς της.

The collaborator Galina Danilchenko appeared in Melitopol! Russians have already appointed her "acting mayor" of the city!



The real mayor Ivan Fedorov, who refused to cooperate with the occupants, was kidnapped yesterday. pic.twitter.com/GOSWgUt36n