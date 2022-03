Η Ρωσία αρνείται ότι οι κοσμοναύτες υποστήριξαν την Ουκρανία

«Μερικές φορές, το κίτρινο είναι απλά κίτρινο» ξεκαθαρίζει σε ανακοίνωσή της η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, μετά τα δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης ότι Ρώσοι κοσμοναύτες φόρεσαν στολές στα χρώματα της Ουκρανίας.

Οι τρεις Ρώσοι κοσμοναύτες που έφθασαν την Παρασκευή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, φορούσαν κίτρινες και μπλε στολές στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Πρόκειται για τους Σεργκέι Κορσακοφ, Όλεγκ Αρτέμιεφ και Ντενις Ματιέγιεφ.

Οι τρεις κοσμοναύτες, που φορούσαν μπλε στολές κατά την αναχώρησή τους για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά τις άλλαξαν στη συνέχεια, δεν προέβησαν σε πολιτικά σχόλια ή δηλώσεις.

O Όλεγκ Αρτέμιεφ ρωτήθηκε για την επιλογή των στολών, και απάντησε ότι κάθε πλήρωμα επιλέγει το δικό του χρώμα για να μην είναι ίδια. «Ήταν η σειρά μας να διαλέξουμε ένα χρώμα. Αλλά στην πραγματικότητα, είχαμε τόσα πολύ στοκ από κίτρινο ύφασμα που έπρεπε να κάνουμε κάτι με αυτό. Γι' αυτό έπρεπε να φοράμε κίτρινα», είπε.

