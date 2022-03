Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός για το πρωί της Τετάρτης

Κατάπαυση του πυρός για «ανθρωπιστικούς λόγους», για το πρωί της Τετάρτης ανακοίνωσε η ρωσική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σημειώνεται ότι σε ισχύ είχε τεθεί η κατάπαυση πυρός από τις 9:00 το πρωί της Τρίτης στο Κίεβο και στις πόλεις Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιφ και Μαριούπολη για την απομάκρυνση αμάχων.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι οι άμαχοι αρχίζουν να εγκαταλείπουν την πολιορκημένη ουκρανική πόλη βάσει συμφωνίας με τη Ρωσία για τη δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου». Άμαχοι απομακρύνονται και από την πόλη Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο.

Green corridor from Sumy to Poltava. Keep an eye. More attention, less chances it will be shelled. pic.twitter.com/6zSyj5cdD5

«Συμφωνήθηκε η πρώτη οχηματοπομπή να ξεκινήσει γύρω στις 10 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) από την πόλη Σούμι. Το κομβόι ακολουθεί ο τοπικός πληθυσμός με δικά του αυτοκίνητα», σημείωσε σε δηλώσεις της που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει την απομάκρυνση αμάχων από τη Σούμι στην Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, περιλαμβανομένων και ξένων φοιτητών», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Twitter. «Καλούμε τη Ρωσία να συμφωνήσει σε άλλους ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην Ουκρανία».

We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students.



We call on Russia to agree on other humanitarian corridors in Ukraine.#Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/pmjhHLkIrH