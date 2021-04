Η ποδοσφαιρική Ευρώπη «στα πόδια» του Γκαμπριέλ Μενίνο

Η πιο «βραζιλιάνικη» αγγλική λέξη στην ποδοσφαιρική διάλεκτο είναι το «wonderkid». Είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται για κάθε νέο «παιδί – θαύμα» που ξεπηδά είτε από κάποια ακαδημία, με ιστορία «πασπαλισμένη» από φαβέλες ή μερικά σουτ με γυμνά πόδια σε παραλίες της χώρας. Αυτή η ιδιότητα «ανήκει» συνήθως σε ταλαντούχους και φινετσάτους επιθετικούς. Τον τελευταίο καιρό, πάντως, την έχει σφετεριστεί ένας 20χρονος που δεν «γεμίζει» τις στατιστικές με γκολ.

Ο Γκαμπριέλ Μενίνο, όμως, έχει βάλει το όνομά του στη λίστα όλων των σκάουτερ από την Ευρώπη και όπως αναφέρει ο Τύπος στην πατρίδα του, αλλά και Μ.Μ.Ε. σε Αγγλία και Ισπανία, αναμένεται σύντομα να γεμίσει και τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό αλλά και ταμεία της Παλμέιρας... Ο νεαρός αμυντικός μέσος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως στόπερ και στην Εθνική Βραζιλίας τον οραματίζονται ως δεξί μπακ και αντικαταστάτη του Ντάνι Αλβες, φέρεται να αποτελεί μετεγγραφικό στόχο των Τσέλσι, Τότεναμ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους, χωρίς ακόμη κάποια εξέλιξη.

There’s nothing done or agreed for Gabriel Menino from Palmeiras to Chelsea. The Brazilian midfielder has been scouted but there’s nothing advanced as of today.

Also Atlético have not opened any talk to sign him. Many clubs interested, good talent but nothing serious yet. 🔵 #CFC