Η πιο γευστική χορηγία του ΝΒΑ

Το ΝΒΑ είναι ανοιχτόμυαλο και δεν σταματά να πρωτοτυπεί. Εκτός από τη «Think Big» νοοτροπία σε οργάνωση, «λάμψη» των σταρ και φυσικά στις απολαβές τους σε μισθούς και χορηγίες, η αμερικανική λίγκα μπάσκετ επιζητά διαρκώς άξιους συνεργάτες, σε επίπεδο αναγνώρισης και εμπορικού μεγέθους. Τελευταία συνεργασία του αθλητικού «κολοσσού» η σύμπραξη με έναν «γίγαντα» της ζαχαροπλαστικής στις ΗΠΑ. Το ΝΒΑ υπέγραψε τετραετή συμφωνία με την εταιρία Mondelez International, η πρώτη «ανάγνωση» της οποίας περιλαμβάνει το «τύπωμα» των εμβλημάτων των ομάδων πάνω σε μπισκότα Oreo!

Το τμήμα μάρκετινγκ του ΝΒΑ παρουσίασε τη νέα συνεργασία η οποία θα περιλαμβάνει και το WNBA (πρωτάθλημα γυναικών), τη G-League (θυγατρική αναπτυξιακή λίγκα) και την αμερικανική ομοσπονδία (USA Basketball). Στα μέσα Μαρτίου κυκλοφόρησε η σειρά NBA Dynasty Oreo Cookies, στα μπισκότα των οποίων εμφανίζονται τα λογότυπα «εμπορικών» ομάδων όπως οι Μπόστον Σέλτικς, Σικάγο Μπουλς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Λος Αντζελες Λέικερς, Μαϊάμι Χιτ και Σαν Αντόνιο Σπερς.

🚨 Sweet new Spurs merch alert 🚨

NBA & Oreos included San Antonio's team in a new release celebrating the league's 'greatest' dynasties.



Cookies in this pack will have logos of six teams, including the Spurs, embossed on the wafers. https://t.co/WqyG10TdbR @mySA #GoSpursGo pic.twitter.com/huqpoL8MA3