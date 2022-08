Η Ουκρανία προειδοποιεί για κίνδυνο διαρροής ακτινοβολίας στη Ζαπορίζια

«Ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της Ζαπορίζια λειτουργεί από σήμερα το μεσημέρι με κίνδυνο διαρροών και πυρκαγιάς», όπως ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom, έπειτα από βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή για τους οποίους Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται.

Συγκεκριμένα, η εθνική ουκρανική εταιρεία γνωστοποίησε ότι «τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν την περιοχή «κατ' επανάληψη στη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου».

«Ως αποτέλεσμα των περιοδικών βομβαρδισμών, η υποδομή του σταθμού υπέστη ζημιές και υπάρχει κίνδυνος διαρροής υδρογόνου και κονιορτοποίησης ραδιενεργών ουσιών» πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την εταιρία, από σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο σταθμός λειτουργεί με κίνδυνο να παραβιαστούν οι κανόνες ασφαλείας στον τομέα των ακτινοβολιών και της πυρκαγιάς.

Η Ρωσία κατηγόρησε από την πλευρά της την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε 17 οβίδες στην περιοχή του σταθμού, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. «Τέσσερις έπεσαν στην οροφή του κτιρίου (...) όπου βρίσκονται 168 συσκευασίες αμερικανικού πυρηνικού καυσίμου της εταιρίας Westinghouse», διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο πρόσθεσε πως οβίδες έπεσαν επίσης σε έναν χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιημένου καυσίμου και κοντά σε έναν άλλο που περιείχε «πρόσφατο καύσιμο».

Σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό, ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε πυρά από θέσεις γύρω από την πόλη Μαρχάνετ, απέναντι από τον σταθμό, στην απέναντι πλευρά του ποταμού Δνείπερου που εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια, όπου βρίσκονται έξι από τους 15 ουκρανικούς αντιδραστήρες, καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα στις αρχές Μαρτίου, λίγο μετά την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου και βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου στον νότο.

Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται ότι βομβαρδίζουν την περιοχή του συγκροτήματος, κοντά στην πόλη Ενέρχονταρ, στον ποταμό Δνείπερο, θέτοντας σε κίνδυνο τον σταθμό.

Μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής ο σταθμός και οι έξι αντιδραστήρες του 1.000 μεγαβάτ ο καθένας είχαν αποσυνδεθεί πλήρως από το εθνικό δίκτυο λόγω ζημιών σε ηλεκτρικές γραμμές τροφοδοσίας, σύμφωνα με το Κίεβο.

Στη συνέχεια η Energoatom ανακοίνωσε πως «ένας από τους αντιδραστήρες του που είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους την προηγουμένη επανασυνδέθηκε με το ηλεκτρικό δίκτυο» χθες, Παρασκευή, στις 14:04. Ο αντιδραστήρας που επανασυνδέθηκε «παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για τις ανάγκες της Ουκρανίας» και «βρίσκεται σε πορεία αύξησης της ισχύος του», διευκρίνισε η εταιρία.

Οι κατοχικές αρχές της Ενέρχονταρ κατηγόρησαν από την πλευρά τους χθες και πάλι τα ουκρανικά στρατεύματα.

Ειδικοί του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) αναμένονται στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τη σύμβουλο του υπουργού Ενέργειας Λάνα Ζέρκαλ, η οποία κατήγγειλε τους Ρώσους ότι "προκαλούν τεχνητά εμπόδια" σε αυτή την αποστολή, κάτι που αρνείται η Μόσχα.

Συνέπεια αυτού πολέμου στον οποίο έχουν αποδυθεί η Ρωσία και η Ουκρανία, και ο οποίος εισήλθε στον έβδομο μήνα την Τετάρτη, των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στο ρωσικό πετρέλαιο αλλά και στο μερικό κλείσιμο σε αυτό το στάδιο από τη Μόσχα της παροχής αερίου, οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί στην Ευρώπη και η ήπειρος ετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ προειδοποίησε σήμερα σε ένα μήνυμα στο Telegram πως «αυτή η εποχή θέρμανσης θα είναι ασφαλώς η πιο δύσκολη στην ιστορία της ανεξάρτητης Ουκρανία». «Ο κυριότερος κίνδυνος συνίσταται στις τρομοκρατικές ενέργειες της Ρωσίας εναντίον των κρίσιμων υποδομών», υποστηίριξε.

Βρετανικό ΥΠΑΜ: Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις σε τμήματα της αν. Ουκρανίας

Η Ρωσία έχει πιθανώς εντείνει τις επιθέσεις κατά μήκος του τομέα του Ντονέτσκ στην περιοχή του Ντονμπάς τις τελευταίες πέντε μέρες σε μια κίνηση που μπορεί να αποσκοπεί στο να προσελκύσει ουκρανικά στρατεύματα και να αποτρέψει μια αντεπίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Έντονες μάχες διεξάγονται κοντά στις πόλεις Σιβέρσκ και Μπαχμούτ, οι οποίες βρίσκονται βόρεια της κατεχόμενης από τις ρωσικές δυνάμεις πόλης του Ντονέτσκ, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή ενημέρωσή του στο Twitter.

«Υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα η Ρωσία να έχει αυξήσει τις προσπάθειές της στο Ντονμπάς σε μια απόπειρα να προσελκύσει ή να σταθεροποιήσει επιπρόσθετες ουκρανικές μονάδες, εν μέσω εικασιών ότι η Ουκρανία σχεδιάζει μεγάλη αντεπίθεση», προσθέτει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

