Η Ντένη Θεοχαράκη στο Clio Art Fair

Mετά την επιτυχημένη ατομική της έκθεση «η σιωπή της ματιάς» με έργα ζωγραφικής και φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2021 και την πρόσφατη συμμετοχή της στην Start Art Fair Seoul 2022, η Ντένη Θεοχαράκη ταξιδεύει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παρουσιάζει έργα της στη Διεθνή Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης CLIO Art Fair NEW YORK.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες συναντήσεις ανεξάρτητων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο που πραγματοποιείται με επιτυχία για 13η χρονιά στη Νέα Υόρκη. Ένα ζωντανό εικαστικό σημείο αναφοράς όπου συλλέκτες, κριτικοί και λάτρεις της τέχνης ανταμώνουν με σύγχρονους -νέους και καταξιωμένους- ανεξάρτητους δημιουργούς, ανοίγοντας νέους εικαστικούς δρόμους στην τέχνη.

Η Ντένη Θεοχαράκη συμμετέχει στο CLIO Art Fair NEW YORK με την προσωπική της διακριτή, ασυμβίβαστη και εύγλωττη γραφή. Οι πολυδιάστατες συνθέσεις της εμπλουτίζονται με φόρμες, μορφές και σύμβολα, άλλοτε σκιαγραφώντας στιγμές παρμένες από την παγκόσμια καθημερινότητα και άλλοτε αναμειγνύοντας ρεαλιστικές με φανταστικές σκηνές. Οι εικαστικές της αφηγήσεις μεταμορφώνονται σε σχεδιαστικές αντιπαραθέσεις που εκφράζουν τις κραυγές αγωνίας της ανθρωπότητας η οποία συνταράσσεται από τα γεγονότα της σύγχρονης πραγματικότητας, τον πόλεμο, την πανδημία.

Έργο της επελέγη να προβληθεί σε ειδική αφιερωματική ενότητα του CLIO Art Fair με τίτλο «Maybe I am Your Mother. Who is generating Who?» (Ίσως είμαι η Μητέρα σου. Ποιός δημιουργεί Ποιόν;) την οποία επιμελείται η Asya Rotella με σκοπό να περιγράψει την αγωνιώδη, σχεδόν ανταγωνιστική, σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με την τεχνολογία.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η επιμελήτρια Asya Rotella: «Για γενιές έχουμε μεγαλώσει πεπεισμένοι για το γεγονός ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας, αλλά είναι έτσι στην πραγματικότητα; Αν ναι, για πόσο ακόμα θα είναι έτσι; Είναι λογικό να υποστηρίξουμε ότι πλέον η τεχνολογία βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας, ενώ ο άνθρωπος λειτουργεί ως απλή προέκταση και παράρτημά της;»

Τα εγκαίνια του CLIO Art Fair NEW YORK θα πραγματοποιηθούν στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2022.