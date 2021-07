Η νέα ηλεκτρική Mustang Mach-E πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ οικονομίας

Το νέο ορόσημο «χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα» που πέτυχε μια πλήρως φορτισμένη Mustang Mach-E ισοδυναμεί με αυτονομία άνω των 805 χιλιομέτρων

Το GUINNESS WORLD RECORDS™ επιβεβαιώνει το ρεκόρ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τη στιγμή που οι πρώτοι αγοραστές της Mustang Mach-E απολαμβάνουν αυτονομία και συνδεσιμότητα που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού



Το πιο πρόσφατο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Ford, η νέα Mustang Mach-E, κατέκτησε το ρεκόρ Γκίνες (GUINNESS WORLD RECORD™) μετά την εξαιρετική οικονομία στον τομέα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που κατέγραψε στη διαδρομή μεταξύ John O’Groats και Land’s End.



Η κατάκτηση του ρεκόρ μικρότερης κατανάλωσης σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο βασίστηκε σε επιβεβαιωμένα στοιχεία από ανεξάρτητο φορέα που έδειξαν ότι η Ford Mustang Mach-E διάνυσε πάνω από 10,52 χιλιόμετρα ανά κιλοβατώρα (kWh).



Με διαθέσιμη χωρητικότητα μπαταρίας 88kWh, η κατανάλωση ενέργειας που καταγράφηκε ισοδυναμεί με αυτονομία άνω των 805 χιλιομέτρων, προσθέτοντας έτσι περισσότερα από 195 χιλιόμετρα στην επίσημη αυτονομία των 610 χιλιομέτρων της Mustang Mach-E – και τριπλασιάζοντας το στόχο που είχε θέσει το GUINNESS WORLD RECORDS™ γι’ αυτό το νέο ρεκόρ ηλεκτρικού οχήματος.



Η απόδοση ρεκόρ στο πιο μακρινό ταξίδι επί Βρετανικού εδάφους απαίτησε στάση για φόρτιση μικρότερη των 45 λεπτών.





Ξεκινώντας από το John O’Groats με πλήρη φόρτιση και για να καλυφθούν τα 1.352 χιλιόμετρα μέχρι το Land’s End – απόσταση που σχεδόν ισοδυναμεί με μια ανάβαση στο Όρος Everest – χρειάστηκαν μόνο δύο βασικές στάσεις για φόρτιση στο Wigan (North West England) και στο Cullompton (Devon).



Η ομάδα της Ford Mustang Mach-E θέλησε να δημιουργήσει ένα νέο ορόσημο στην κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτρικά οχήματα καθησυχάζοντας με τον τρόπο αυτό όσους έχουν το άγχος της αυτονομίας. Έχοντας διανύσει εύκολα μία διαδρομή με σύντομες στάσεις για φόρτιση, η Mustang Mach-E αποδεικνύει την πρακτικότητα και βιωσιμότητά της και στην καθημερινή χρήση.



Με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να προκρίνει ένα διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών μετά από οδήγηση δύο ωρών, το ρεκόρ που επιτεύχθηκε δείχνει ότι οι οδηγοί που τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας κάνουν μεγαλύτερη στάση για ξεκούραση από όσο απαιτείται για τη φόρτιση του αυτοκινήτου τους.



Τα μέλη της ομάδας που κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ - Paul Clifton, ανταποκριτής στον τομέα μεταφορών του BBC, και οι συνοδηγοί Fergal McGrath και Kevin Booker, που ήδη έχουν επιτύχει ρεκόρ οικονομίας με οχήματα ντίζελ βενζίνης - δήλωσαν: «Το ρεκόρ αυτό αποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλέον βιώσιμα για όλους. Όχι απλά για σύντομες αστικές διαδρομές μέχρι τη δουλειά ή την αγορά, ή ως δεύτερα οχήματα, αλλά για χρήση σε πραγματικές συνθήκες σε μεγάλα ταξίδια από το ένα άκρο της χώρας στο άλλο. Έχουμε αποδείξει ότι με αυτό το αυτοκίνητο, έχουμε φτάσει στο σημείο καμπής.

«Η αυτονομία και η απόδοση της Ford Mustang Mach-E την καθιστούν ένα καθημερινό αυτοκίνητο, κατάλληλο ακόμα και για απρόβλεπτες εξελίξεις του ταξιδιού. Κάναμε μία ολοήμερη δοκιμή συνολικής απόστασης 400 χιλιομέτρων και είχαμε ακόμα το 45% της φόρτισης της μπαταρίας στην επιστροφή μας.»



Η ταχεία φόρτιση με 150kW της πισωκίνητης Mustang Mach-E στην έκδοση extended range - που σημείωσε το ρεκόρ - προσθέτει περίπου 118 χιλιόμετρα αυτονομίας με 10 λεπτά φόρτισης.



Παραλαμβάνοντας το GUINNESS WORLD RECORD™ εκ μέρους της Ford, ο υπεύθυνος εξηλεκτρισμού της Μ. Βρετανίας, Tim Nicklin δήλωσε: «Η απόδοση της Mustang Mach-E ελαχιστοποίησε τη φόρτιση στη μεγαλύτερη διαδρομή της Βρετανίας και αποδείχτηκε ότι θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.



«Η αναφορά Go Electric της Ford* για τις αντιλήψεις των καταναλωτών αποκαλύπτει πως πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η μέση αυτονομία ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι κάτω από 240 χιλιόμετρα. Εφόσον η Mach-E μπορεί να πετύχει υπερτριπλάσια απόσταση στα χέρια επαγγελματιών, μπορεί εύκολα να προσφέρει την επίσημη τιμή αυτονομίας της στους ιδιοκτήτες της – και να τους απαλλάξει από το όποιο άγχος.»



Η ομάδα που κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ με την Ford Mustang Mach-E υποστηρίχτηκε στο ολονύκτιο ταξίδι της από το άκρο της Σκωτίας μέχρι το δυτικό άκρο της Κορνουάλης από τους κατόχους του τίτλου Patrols of the Year (Περίπολοι της Χρονιάς) και υπεύθυνους στον τομέα της οδικής υποστήριξης και αποκατάστασης, Ben Sheridan και Simon Blake αντίστοιχα, με συνοδηγούς τους Vince Crane και Dave Baker.



Οι βασικοί σταθμοί φόρτισης που χρησιμοποιήθηκαν, τους οποίους διαχειρίζονται η BP pulse στο Wigan και η κοινοπραξία Ionity στο Cullompton, ανήκουν σε ένα δίκτυο με πάνω από 15.000 σημεία φόρτισης, ενώ ο εντοπισμός τους, οι οδηγίες πλοήγησης και η πληρωμή πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής Ford Pass.







Επίσημη κατάρριψη ρεκόρ

Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας με οδήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην απόσταση από το John O'Groats στο Land's End είναι 10,52 χιλιόμετρα ανά kWh, και επιτεύχθηκε από τους Kevin Booker, Paul Clifton (UK) και Fergal McGrath (Ιρλανδία) το διάστημα 3-4 Ιουλίου 2021.

Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας οδηγώντας από το John O'Groats μέχρι το Land's End – ηλεκτρικό αυτοκίνητο | Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness





* Αναφορά Go Electric της Ford: εδώ

1. Δεδομένα δοκιμών της Ford που βασίζονται στη μέθοδο rolling start.

2. MagneRide® αποτελεί εμπορικό σήμα του BWI Group.

3. Μόνο για χρήση στην πίστα.

4. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας, εκπομπών CO2 και ηλεκτρικής αυτονομίας έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Ε.Ε.) 715/2007 και 2017/1151 μετά την τελευταία τροποποίηση. Οι ισχύουσες, στάνταρ διαδικασίες δοκιμών επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και διαφορετικών κατασκευαστών.

5. Προβλεπόμενη αυτονομία και χρόνοι φόρτισης βασισμένα σε αποτελέσματα δοκιμών του κατασκευαστή και σε μεθόδους υπολογισμού αυτονομίας σύμφωνα με το WLTP. Τα χιλιόμετρα που προστίθενται στην αυτονομία βασίζονται στα πρώτα 10 λεπτά φόρτισης, από την έναρξη της φόρτισης. Η ταχύτητα φόρτισης μειώνεται όσο η μπαταρία πλησιάζει στη μέγιστη χωρητικότητά της. Τα αποτελέσματά σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ώρες αιχμής φόρτισης και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Η πραγματική αυτονομία διαφέρει, ανάλογα με συνθήκες όπως εξωγενείς παράγοντες, στυλ οδήγησης, συντήρηση οχήματος, ηλικία και κατάσταση μπαταρίας ιόντων λιθίου.

6. Υπολογίζεται μέσω των μέγιστων επιδόσεων των ηλεκτροκινητήρων με μέγιστη ισχύ μπαταρίας. Τα αποτελέσματά σας ενδέχεται να διαφέρουν. Η μέγιστη τιμή των 487 PS προσφέρεται για 5 δευτερόλεπτα.

7. Μην οδηγείτε αφηρημένοι. Χρησιμοποιείτε συστήματα με φωνητικές εντολές όπου είναι δυνατόν και όχι συσκευές χειρός ενώ οδηγείτε.

8. Μέτρηση σύμφωνα με V210-2.

9. Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού είναι συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν την προσοχή ή την κρίση του οδηγού, ο οποίος παραμένει πλήρως υπεύθυνος για τον έλεγχο του οχήματος. Δεν υποκαθιστούν την ασφαλή οδήγηση. Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης για λεπτομέρειες και περιορισμούς.