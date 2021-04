Η μπασκετική Αμερική αρχίζει και «καταλαβαίνει» το όνομα του Αλεκσέι Ποκουσέφσκι

Η υπερβολή και η βιασύνη δεν είναι μόνο «προνόμιο» του ελληνικού αθλητικού κοινού ή Τύπου. Μπορεί στην Ελλάδα πολλοί γονείς να θεωρούν ότι το ταλέντο του γιου τους στο μπάσκετ τούς κάνει να λέγονται... «μπαμπάς Ντόντσιτς», όμως και στις Η.Π.Α. οι άμεσες επιτυχίες ορισμένων Ευρωπαίων παικτών φέρνουν βιασύνη σε εξέδρα και Μ.Μ.Ε., για τον «νέο Ντόντσιτς». Αυτό σκέφτηκαν στην Οκλαχόμα Σίτι όταν τον περασμένο Νοέμβριο άκουσαν ένα περίεργο στην προφορά όνομα, στο ντραφτ του ΝΒΑ.

Οταν το «με την 17η επιλογή, οι Θαντερ επιλέγουν τον Αλεκσέι Ποκουσέφσκι από τη Σερβία» βγήκε από το στόμα του κομισάριου Ανταμ Σίλβερ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε επισήμως στην αμερικανική Λίγκα, αν και λίγοι τον γνώριζαν. Η ομάδα του, πάντως, βιαζόταν για άλλους λόγους. Φοβούμενοι ότι κάποιος άλλος θα «αρπάξει» το «λαβράκι» που είχαν βρει στο ΣΕΦ, οι παράγοντες της Οκλαχόμα Σίτι είχαν στείλει στη Μινεσότα τον Ισπανό Ρίκι Ρούμπιο και τις επιλογές Νο25 και Νο28, για να αποκτήσουν τα δικαιώματα στο Νο17.

Η εμφάνισή του είχε μεν μπόλικη ίντριγκα, καθώς ο ψηλόλιγνος νεαρός με μπόι 2,13μ. θεωρούνταν παίκτης που παίζει και στην περιφέρεια, όμως οι Αμερικανοί είδαν αρχικά κάτι άλλο... Οι λέξεις «κοκκαλιάρης», «αδύναμος», «επίμονος στο σουτ» έκαναν την εμφάνιση σε κάθε κριτική των πρώτων αγώνων του. Τον τελευταίο μήνα, μετά την απουσία του για πέντε εβδομάδες είτε λόγω πρωτοκόλλου του κορονοϊού είτε κυρίως για τον προσωρινό «υποβιβασμό» του στη θυγατρική λίγκα του ΝΒΑ, ο «Poku», όπως τον αποκαλούν πλέον, αρχίζει να δείχνει γιατί οι Θάντερ πίστεψαν σε αυτές τις προοπτικές.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/4), στην εντός έδρας ήττα με σκορ 113-102 από τη Σάρλοτ, ο Σέρβος φόργουορντ πέτυχε τρία νέα ρεκόρ καριέρας. Σκόραρε 25 πόντους, βελτιώνοντας την προηγούμενη καλύτερη ατομική επίδοση των 23 πόντων και έγινε ο τέταρτος ρούκι στην ιστορία της ομάδας του με 25+ πόντους σε ένα ματς! Σημείωσε, επίσης, 7/11 τρίποντα και με τα επτά σουτ πίσω από τα 7,25μ., πέτυχε νέο ρεκόρ στην ιστορία των Θάντερ από πρωτοεμφανιζόμενο παίκτη και ισοφάρισε το ρεκόρ περιόδου στο πρωτάθλημα από ρούκι.

What a night for @aleksejpokusevs 📊



Career-high 25 points, becoming the 4th rookie in OKC history to score 25+ in a game



Career-high 7 made 3’s, tied for most by a rookie in the @NBA this season and most by a rookie in OKC history pic.twitter.com/0KcR9oXyrG