Η Μπαρτσελόνα νιώθει τυχερή που ο Μέσι δεν σκέφτεται τα λεφτά

Ο Λιονέλ Μέσι από την περασμένη Τρίτη βρίσκεται στην Αργεντινή. Προετοιμάζεται για να παίξει με την Εθνική ομάδα δύο αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (3/6 με τη Χιλή και 8/6 με την Κολομβία) και στην συνέχεια θα λάβει μέρος στο Κόπα Αμέρικα (11/6-11/7). Μέχρι τότε το συμβόλαιό του με τη Μπαρτσελόνα θα ολοκληρωθεί, αν προηγουμένως δεν υπάρξει συμφωνία ανανέωσης. Ο πατέρας και ατζέντης του Αργεντινού σταρ, Χόρχε, παρέμεινε στη Βαρκελώνη για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Αυτές γίνονται σε δύο επίπεδα: συζητήσεις του προέδρου Τζουάν Λαπόρτα με τον ποδοσφαιριστή και του αντιπροέδρου Ραφαέλ Γιουστέ με τον πατέρα του.

Οι κουβέντες Λαπόρτα – Μέσι δεν έχουν να κάνουν με αριθμούς, αλλά με το πρότζεκτ. Τα όσα είπε ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» σε συνέντευξη Τύπου έδωσαν μια ιδέα. «Θα μπει τέλος σε ορισμένες συμπεριφορές. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα όταν χάνουμε. Φυσικά και συμβαίνει», είπε και συνέχισε: «ο Λέο χρειάζεται αγάπη και να νιώσει άνετος, να του αρέσει αυτό που συμβαίνει γύρω του και να χαμογελάει, μα για να συμβεί αυτό πρέπει να νικήσει. Οπότε πρέπει να τον κάνουμε να δει πως μπορεί να νικήσει ξανά. Ολο αυτό τον έχει βάλει σε περίοδο συλλογισμού. Κάνει, όμως, μεγάλη θυσία από τη μεριά του. Νομίζω πως δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προσπάθεια που κάνει η διοίκηση και θέλει να συνεχίσει». Οπότε τι άλλαξε σε σύγκριση με το περασμένο καλοκαίρι που ήθελε να φύγει; «Πριν υπήρχε άλλος πρόεδρος (σ.σ. ο Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου), τώρα είμαι εγώ εδώ κι αυτό του αρέσει. Με τον προηγούμενο πρόεδρο απογοητεύτηκε και τώρα έχει έναν που τον αγαπάει και του το λέει. Ο Μέσι θέλει η Μπαρτσελόνα να ονειρευτεί ξανά μεγάλες επιτυχίες και πρέπει να του αποδείξουμε πως μπορούμε να το κάνουμε. Θέλει επιτυχίες και ένα πρότζεκτ που μπορεί να οδηγήσουν σ' αυτές, κίνητρο και υψηλές απαιτήσεις απ' όλους. Εγώ μπορώ να τα εγγυηθώ. Γι' αυτό μας βοηθάει».

❝#Messi's new contract is going well, but it's not done yet.❞



