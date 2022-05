Η Μόσχα επιβάλλει το ρωσικό ρούβλι ως νόμισμα στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας

Η Μόσχα επιβάλλει από σήμερα 1η Μαΐου το ρωσικό ρούβλι ως επίσημο νόμισμα στις κατεχόμενες από τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής, περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως είναι η Χερσώνα, η Μελιτόπολη και το Μπερντιάνσκ.

Σημειώνεται ότι το ρωσικό ρούβλι αποτελεί από το 2014 το επίσημο νόμισμα στην Κριμαία και στις αποσχισθείσες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

«Από την 1η Μαΐου θα περάσουμε στη ζώνη του ρουβλίου», είχε δηλώσει την περασμένη Πέμπτη, ο Κίριλ Στρεμούσοφ, αναπληρωτής του επικεφαλής της ρωσικής τοπικής διοίκησης, η οποία εγκαθιδρύθηκε από τότε που οι δυνάμεις της Μόσχας έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή αυτή στην αρχή της εισβολής τους στην Ουκρανία.

Η πλήρης μετάβαση στο ρωσικό ρούβλι θα απαιτήσει έως και τέσσερις μήνες, κατά τους οποίους θα κυκλοφορεί μαζί με το επίσημο ουκρανικό νόμισμα, την γρίβνα, πρόσθεσε το πρακτορείο RIA Νovosti, επικαλούμενο τις δηλώσεις του Στρεμούσοφ.

«Μετά θα περάσουμε ολοκληρωτικά σε διακανονισμούς σε ρούβλια», σημείωσε o ίδιος.

«Από την κατάληψη της Χερσώνας στις αρχές Μαρτίου, η Ρωσία επεδίωξε να νομιμοποιήσει τον έλεγχο της πόλης, αλλά και τις γύρω περιοχές, μέσω της εγκατάστασης μιας φιλορωσικής διοίκησης», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Twitter.

