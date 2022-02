Η Μόσχα απέλασε τον αναπληρωτή πρέσβη των ΗΠΑ

Την απέλαση του αναπληρωτή επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στη Μόσχα, Μπαρτ Γκόρμπαν, από τις ρωσικές αρχές γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας Τζέισον Ρέμπχολτζ, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA Novosti.

Πρόκειται για τον δεύτερο σημαντικότερο αξιωματούχο της διπλωματικής αποστολής μετά τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Ρωσία Τζον Σάλιβαν και «ένα βασικό μέλος της ανώτατης διοίκησης της πρεσβείας», ανέφερε ο Ρέμπχολτζ στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η Ουάσιγκτον εξετάζει μέτρα αντίδρασης μετά την απέλαση από τη Ρωσία του αναπληρωτή πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα Μπαρτ Γκόρμπαν, δήλωσε στο Sputnik ο Τζέισον Ρέμπχολτζ.

Την πληροφορία επιβεβαιώνει και ο Όλιβερ Κάρολ, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας The Independent στη Μόσχα, ο οποίος και προσθέτει ότι οι ΗΠΑ υπόσχονται να δώσουν «απάντηση» στη ρωσική ενέργεια.

Breaking- Russia expels US Deputy Ambassador in Moscow Bart Gorman. US promises a “response”