Η «μελαγχολική» Ολυμπιακή λαμπαδηδρομία, μια ακόμη ένδειξη ελπίδας στο Τόκιο

Μία «ιεροτελεστία» με διαφοροποιημένο πρωτόκολλο. Μία παράσταση χωρίς θεατές με αύρα η οποία παράλληλα ανέδυε ελπίδα και μελαγχολία συνόδευσε την έναρξη της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στην Ιαπωνία, την Πέμπτη (25/3). Τα αυστηρά μέτρα λόγω πανδημίας, η απουσία κοινού και οι σύντομες διαδικασίες συνέθεσαν ένα σκηνικό διαφορετικό από το συνηθισμένο, στη Φουκουσίμα, ένα και κάτι χρόνο μετά την Αφή της Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία (στις 12/3/20).

Για να επιβεβαιώσουν το σλόγκαν «ασφαλείς Αγώνες», οι διοργανωτές άρχισαν την αντίστροφη μέτρηση των Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη βορειοανατολικά της χώρας με μία σύντομη τελετή σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Παίκτριες της ιαπωνικής εθνικής ποδοσφαίρου κράτησαν και μετέφεραν πρώτες την Ολυμπιακή Φλόγα στην αρχή του ταξιδιού της, που θα διαρκέσει 120 μέρες, θα περάσει από 859 τοποθεσίες και 47περιφέρειες της χώρας και θα καταλήξει στις 23 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, για την Τελετή Εναρξης της διοργάνωσης.

Η νέα πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Σέικο Χασιμότο, επισήμανε πως «ελπίζουμε όλοι ότι η Φλόγα θα αποτελέσει μία αχτίδα φωτός στο τέλος του σκοταδιού που βιώνουμε με τον κορονοϊό εδώ και έναν χρόνο. Αυτή η μικρή φλόγα θα γίνει πάλι μεγάλη, διότι δεν έχασε ποτέ την ελπίδα και όπως οι ανθισμένες κερασιές είναι έτοιμες να ανθίσουν, περίμενε υπομονετικά αυτή τη μέρα».

Η λαμπαδηδρομία είχε πολύ μικρές ομοιότητες με τις προηγούμενες, από την καθιέρωσή της στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου, το 1936. Η επιλογή της πρώτης πόλης είχε άλλη μία συμβολική αξία για τους αμφιτρύωνες, καθώς η παίκτρια ποδοσφαίρου Αζούσα Ιβασιμίζου, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2011, έτρεξε πρώτη στους δρόμους της Ναράχα, μία από τις πολλές κοινότητες που εκκενώθηκαν μετά την κατάρρευση του πυρηνικού εργοστασίου κοντά στη Φουκουσίμα, τον Μάρτιο του 2011...

Japanese footballer Iwashimizu Azusa, 2011 @FIFAWWC winner and #London2012 silver medalist, is the first reliever at the start of #OlympicTorchRelay in Fukushima.#Tokyo2020