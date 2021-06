Η Λορέλ Χάμπαρντ γράφει ιστορία με κάθε «βάρος» στους ώμους της

Το όνομά της, πλάι στην ηλικία των 43 ετών, θα την κατατάξει ως την τέταρτη γηραιότερη αρσιβαρίστρια που θα λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μονάχα που η Λόρελ Χάμπαρντ ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Τόκιο για άλλον λόγο. Η αθλήτρια από τη Νέα Ζηλανδία θα είναι η πρώτη διεμφυλική που θα αγωνιστεί σε Ολυμπιακούς, εννέα χρόνια μετά την απόφαση της, ως Γκάβιν Χάμπαρντ, να προχωρήσει σε αλλαγή φύλου. Η επισημοποίηση της πρόκρισης της για την Ιαπωνία είναι ιστορική, αλλά προκαλεί αντιπαράθεση ακόμη και στην πατρίδα της.

Η Χάμπαρντ θα συμμετάσχει στην κατηγορία των +87 κιλών και θεωρείται μάλιστα και ένα από τα φαβορί για ένα μετάλλιο. Παρά το γεγονός ότι ως τη στιγμή που θα είχε γίνει πλήρης μετάβαση, βιολογικώς, δεν είχε δικαίωμα να αγωνίζεται σε διεθνείς διοργανώσεις, η τότε 39χρονη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Αναχάιμ των Η.Π.Α., το 2017! «Είμαι ενθουσιασμένη και ταπεινή μπροστά στη στήριξη που έλαβα από τους συμπατριώτες μου και κυρίως από εκείνους που μου είπαν να μην το βάλω κάτω το 2018», σχολίασε.

