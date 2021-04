Η λογική του Μάικ Τζέιμς συμπυκνώνεται στο «μόνος μου και όλοι σας»

Για τον ίδιο είναι αυθορμητισμός και ειλικρίνεια. Αυτό ισχύει, διότι θέλει απλώς να είναι ο εαυτός του, εντός κι εκτός παρκέ. Για το κοινό, δεν είναι ακριβώς «λαοπλάνος». Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που μπορεί να αποκτήσει «σπίθα» με την εξέδρα (ειδικά στην Ελλάδα που το κοινό λατρεύει – έστω και αν απαρνείται – την «ταμπέλα» του προσωπολάτρη) και μπορεί, κυρίως, να «κουβαλήσει» μία ομάδα

Ο Μάικ Τζέιμς δύσκολα θα αλλάξει. Επί της ουσίας, δεν είναι και αναγκαίο. Κανένας δεν του το επιβάλλει. Ωστόσο, βίωσε ίσως την πρώτη φορά που ο «ανοικτός» χαρακτήρας του δεν δέχθηκε τόσο μία επίπληξη , αλλά μία δημόσια απάντηση... Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος προ ημερών συμφώνησε να υπογράψει δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Μπρούκλιν Νετς, μετά την τιμωρία του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την προσωρινή λύση του τριετούς συμβολαίου του, θέλησε να συνεχίσει τις βεντέτες του και από την Αμερική.

Μετά το πρώτο ματς της επιστροφής του στο ΝΒΑ, ο άλλοτε παίκτης και του Κολοσσού Ρόδου και του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε για το συμβάν στη Μόσχα και αποκρίθηκε πως «απλώς έγιναν πράγματα στην προσωπική ζωή μου, οι δύο πλευρές δεν τα χειριστήκαμε καλά και υπήρξε σύγκρουση. Δεν συγκρούστηκα με τον κόουτς Ιτούδη ως παίκτης, αλλά ως άνδρας, σε διαφωνία που δεν είχε σχέση με το μπάσκετ»... Ο Ελληνας προπονητής, όμως, τούτη τη φορά, έπειτα και από άλλα παραπτώματα, δεν ανέχτηκε τον ιδιόρρυθμο γκαρντ.

Mike James explains what happened with coach Messina and coach Itoudis over the last couple of years.



"Not really as a basketball player did I have a clash with Itoudis, more like as an individual." pic.twitter.com/dM7CVJucWJ