Η κυβέρνηση της Αυστραλίας πληρώνει τους «μισούς» Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032

Ο τίτλος του «επιθυμητού προορισμού» που έλαβε στα τέλη Φεβρουαρίου το Μπρισμπέιν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ενόψει των Αγώνων του 2032, αποτέλεσε ένα αρχικά ηθικό και θεωρητικό πλεονέκτημα. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, ωστόσο, πήρε την Τρίτη (27/4) και μία μεγάλη πρακτική ώθηση στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης, σε 11 χρόνια.

Η κυβέρνηση της χώρας δεσμεύτηκε στην πολιτεία του Κουίνσλαντ, όπου βρίσκεται το Μπρισμπέιν, ότι εφόσον η Δ.Ο.Ε. αναθέσει και επίσημα τους Ολυμπιακούς στην πόλη, θα καλύψει το 50% του κόστους. Με μία επιστολή του στην κυβερνήτη του Κουίνσλαντ, Αναστάσια Πάλαστσουκ, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον εγγυήθηκε την οικονομική συμμετοχή κατά το ήμισυ.

The Federal Government has confirmed it will go halves with #QLD on the costs of hosting the #brisbane2032 Olympic Games, but it has issued a key condition the Palaszczuk Government must meet first. #Olympics https://t.co/EShGbuUR9b