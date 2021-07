Η Κομισιόν βλέπει ανάπτυξη 4,3% του ελληνικού ΑΕΠ το 2021

Σε θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις θερινές της οικονομικές προβλέψεις, καθώς πλέον αναμένει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με ρυθμό 4,3% το 2021 από 4% προηγουμένως, ενώ διατηρεί την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 6% το 2022.

Ειδικότερα η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ελλάδα σημείωσε αύξηση του εποχιακά προσαρμοσμένου πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,4% το πρώτο τρίμηνο του 2021, παρά τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που επιβλήθηκαν τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανάπτυξη καθοδηγείται κυρίως από τις καθαρές εξαγωγές, χάρη σε μία ισχυρή ανάκαμψη στις εξαγωγές υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,3% από τρίμηνο σε τρίμηνο. Την ίδια ώρα όμως, η προγραμματισμένη αύξηση των φόρων ακίνητης περιουσίας το 2022 έδωσε ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα.

Η Επιτροπή τονίζει ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης άρχισαν να χαλαρώνουν νωρίς τον Μάιο στην Ελλάδα και ακολούθησε η αύξηση σημαντικών δεικτών εμπιστοσύνης. Βιομηχανικές έρευνες κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου έδειξαν μία επανεμφάνιση της ξένης ζήτησης για αγαθά.

Η ανάκαμψη στις εξαγωγές υπηρεσιών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις προοπτικές του τουρισμού, ο οποίος προβλέπεται να παραμείνει κάτω από τα επίπεδα του 2019 στον ορίζοντα προβλέψεων της Κομισιόν. Τα αισιόδοξα σχέδια απασχόλησης στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς αναμένεται να οδηγήσουν σε οριακή μείωση του ποσοστού ανεργίας το 2021.

Europe has a unique opportunity to open a new chapter of stronger, fairer growth.



Growth #ECForecast for 2022:

🇪🇸6.3

🇬🇷6.0

🇱🇻6.0

🇭🇷5.9

🇲🇹5.8

🇸🇰5.3

🇵🇱5.2

🇮🇪5.1

🇵🇹5.1

🇭🇺5.0

🇸🇮5.0

🇷🇴4.9

🇩🇪4.6

🇪🇺4.5

🇨🇿4.5

🇦🇹4.5

🇫🇷4.2

🇮🇹4.2

🇧🇬4.1

🇱🇹3.9

🇨🇾3.8

🇪🇪3.8

🇧🇪3.7

🇸🇪3.6

🇩🇰3.4

🇱🇺3.3

🇳🇱3.3

🇫🇮2.9