Η Κίνα χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «μεγαλύτερο σαμποτέρ της ειρήνης», καθώς η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της επέκρινε με σφοδρότητα την Πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι για την πρόσφατη επίσκεψή της στην Ταϊβάν. Την Πέμπτη, η Χούα Τσουνγίνγκ με σειρά tweets καταδίκασε τη στάση των ΗΠΑ και προειδοποίησε για κινεζικά αντίποινα.

«Το κόλπο της Πελόζι αποτελεί ακόμα μία χρεοκοπία της πολιτικής, της διπλωματίας και της αξιοπιστίας των ΗΠΑ. Αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος σαμποτέρ της ειρήνης και ο μεγαλύτερος ταραχοποιός στην περιφερειακή σταθερότητα», ανέφερε η ίδια.

#Pelosi’s stunt is another bankruptcy of US politics, diplomacy and credibility. It proves the US to be the biggest saboteur of peace and the biggest troublemaker to regional stability.